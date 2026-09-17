Κτηνωδία στα Τρίκαλα: Σκότωσαν με φόλες 11 σκυλιά που φύλαγαν ποιμνιοστάσια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στόχος ασυνείδητων έγιναν σκυλιά κτηνοτρόφων σε χωριό των Τρικάλων που θανατώθηκαν από φόλα.
Συνολικά πρόκειται για 11 σκυλιά που βρέθηκαν νεκρά τις τελευταίες δύο ημέρες στην περιοχή του Ζάρκου Τρικάλων.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ τα σκυλιά που θανατώθηκαν τα είχαν κτηνοτρόφοι στην περιοχή για την φύλαξη των ζώων στα ποιμνιοστάσιά τους.
Τα πρώτα 8 σκυλιά βρέθηκαν νεκρά από τους ιδιοκτήτες τους την Τρίτη ενώ μια ημέρα μετά οι ασυνείδητοι θανάτωσαν τα άλλα τρία σκυλιά.
Η δράση των άγνωστων δραστών έχει κινητοποιήσει και τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής, τα οποία ζητούν να εντοπιστούν οι δράστες και να τιμωρηθούν.
Διαβάστε επίσης
Διαστημική «ασπίδα» για την Ευρώπη: Οι δορυφόροι Sentinel-3C και FLEX στέλνουν τα πρώτα τους σήματα
Παύλος Φύσσας: Εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι
Τροχαίο στη Γλυφάδα: «Γκρέμισε τοίχο και διαλύθηκε το όχημα» – Πώς συνέβη η τραγωδία με τους τρεις νεκρούς – Σε κρίσιμη κατάσταση δύο τραυματίες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.