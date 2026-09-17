Θεσσαλονίκη: 14χρονος απείλησε με μαχαίρι συμμαθητές του 

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στις Αρχές για 14χρονο μαθητή που απείλησε με μαχαίρι συμμαθητές του σε γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 10:00 στο γυμνάσιο που βρίσκεται στο χωριό Λαγκαδίκια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί αν το περιστατικό έγινε μέσα ή έξω από το σχολείο.

Ο 14χρονος φαίνεται ότι πήγε οπλισμένος με μαχαίρι και απείλησε συμμαθητές του, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Ο ανήλικος, συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

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