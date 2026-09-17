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17.09.2026 12:12

Τροχαίο στη Γλυφάδα: «Γκρέμισε τοίχο και διαλύθηκε το όχημα» – Πώς συνέβη η τραγωδία με τους τρεις νεκρούς, γιατι η αστυνομία υποψιάζεται το… TikTok (Video)

17.09.2026 12:12
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Σοκαριστικό είναι το σκηνικό με την αιματοβαμμένη άσφαλτο και τα συντρίμμια του αυτοκινήτου να έχουν κατακλύσει την λεωφόρο Ποσειδώνος στο σημείο όπου σημειώθηκε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στις 2 μετά τα μεσάνυχτα.

Το τροχαίο συνέβη επί της παραλιακής λεωφόρου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της οδού Καλυψούς, στη Γλυφάδα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο οι επιβάτες του μοιραίου οχήματος να έκαναν live μετάδοση στο TikTok και να χάθηκε ο έλεγχος, καταλήγοντας στην τραγωδία.

Τραγικό θάνατο βρήκαν από τους 5 επιβαίνοντες του αυτοκινήτου, ένας 23χρονος, ένας 20χρονος και ένας ακόμη νεαρός αγνώστων στοιχείων, ενώ τραυματίστηκαν δύο 18χρονοι. Ο ένας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σε σοβαρή κατάσταση, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή .

Όπως περιέγραψε άνθρωπος που βρίσκονταν στο σημείο, άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο – που έκανε το αυτοκίνητο των 5 επιβαινόντων – όταν αυτό καρφώθηκε και γκρέμισε μάντρα. Ο άνδρας – ένοικος του ξενοδοχείου όπου βρίσκεται στο σημείο – περιέγραψε πως γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα άκουσε ένα δυνατό φρενάρισμα και μετά έναν εκκωφαντικό θόρυβο σαν «μπαμ».

Αποκολλήθηκε η μηχανή

Όταν βγήκε στο μπαλκόνι να δει τι είχε συμβεί, αντίκρυσε καπνό, σκόνη και την μηχανή του αυτοκινήτου αποκολλημένη από το όχημα να έχει αρπάξει φωτιά.

Από την έως τώρα έρευνα και προανάκριση της Τροχαίας, ελέγχθηκε και δεν προέκυψε η εμπλοκή άλλου οχήματος.

Αντιθέτως, προέκυψε πως είχε αναπτυχθεί από τον οδηγό υπερβολική ταχύτητα, κάτι που ενδεχομένως οδήγησε και στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Χρειάστηκε να γίνει επιχείρηση απεγκλωβισμού τους από την Πυροσβεστική, αφού το αυτοκίνητο θύμιζε άμορφη μάζα σιδερικών μετά τη σφοδρή πρόσκρουση, ενώ συντρίμμια σκορπίστηκαν σε ακτίνα τουλάχιστον 30 μέτρων γύρω από το σημείο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 8 Πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα. Οι τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες είχαν παραληφθεί από το ΕΚΑΒ πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι Πυροσβέστες με χρήση διασωστικών εργαλείων απεγκλώβισαν από το Ι.Χ. έναν άνδρα τραυματισμένο και ανέσυραν έναν ακόμη άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

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