Paramount – Πολιτείες ΗΠΑ: Σε διαπραγμάτευση τα δύο «στρατόπεδα» για το mega deal, έπειτα από κυβερνητικές πιέσεις

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Η Paramount/Skydance- δηλαδή οι νομικοί εκπρόσωποι του Ντέιβιντ Έλισον (αν όχι και ο ίδιος)- ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μπόντα και η ομάδα του, εκ μέρους των 12 Πολιτειών της Αμερικής, και οι εκπρόσωποι της Ένωσης Συγγραφέων/Σεναριογράφων Αμερικής (WGA) αναμένεται να βρεθούν σε κάτι λιγότερο από ένα μήνα (14/10) ως συνομιλητές στο ίδιο τραπέζι για ένα 48ωρο μπας και εξευρεθεί εξωδικαστική λύση στην αγωγή που εκκρεμεί σε βάρος της κολοσσιαίας συγχώνευσης Paramount/Skydance- Warner Bros Discovery αξίας 111 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί αναβρασμό στην οπτικοακουστική βιομηχανία των ΗΠΑ.

Το πρακτορείο Ρόιτερς μεταδίδει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης κάλεσε την Τρίτη το αρμόδιο ομοσπονδιακό δικαστήριο να απαιτήσει από τιν Πολιτείες που επιδιώκουν να μπλοκάρουν την εξαγορά της WBD από την P/SKY, να καταθέσουν μια «κατάλληλη εγγύηση» η οποία θα καλύπτει το κόστος οποιασδήποτε καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε σε κατάθεση σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια ότι οι πολιτειακοί και άλλοι ιδιώτες ενάγοντες που ζητούν προσωρινή διαταγή βάσει της ομοσπονδιακής αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας πρέπει να καταθέσουν εγγύηση για την κάλυψη πιθανών ζημιών εάν η διαταγή ανατραπεί αργότερα.

Στο έγγραφο αυτό, η κυβέρνηση χαρακτήρισε την αγωγή των Πολιτειών ως δευτερεύοντα μηχανισμό επιβολής του νόμου, ο οποίος υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς που δεν ισχύουν για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου.

Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, οι δύο πλευρές θα υποβάλουν συνοπτικές δηλώσεις σχετικά με τις θέσεις τους στην υπόθεση. Αυτές περιλαμβάνουν τους «λόγους στους οποίους βασίζονται οι αξιώσεις, μια ειλικρινή αξιολόγηση των πιθανοτήτων των μερών να επικρατήσουν» και μια «περιγραφή των κύριων ζητημάτων της διαφοράς», καθώς και τυχόν μεμονωμένα ζητήματα τα οποία, εάν επιλυθούν, θα διευκόλυναν την επίτευξη συμφωνίας, σύμφωνα με το έγγραφο.

Τις εξωδικαστικές συνομιλίες θα εποπτεύει ο ομοσπονδιακός δικαστής Τόμας Χιξον της βόρειας περιφέρειας της Καλιφόρνιας.

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