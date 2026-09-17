Ο συνταγματολόγος Νίκος Παπαδημητρίου αποσαφηνίζει τι ισχύει για Κασιδιάρη

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Με άμεση επιστροφή στην πολιτική ζωή της χώρας απείλησε ο Ηλίας Κασιδιάρης, αμέσως μόλις βγήκε από τις φυλακές Δομοκού.
Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλά θεσμικά κωλύματα που θέτει η νομοθετική τροπολογία του 2023 για τα καταδικασμένα στελέχη εγκληματικών οργανώσεων, όπως η Χρυσή Αυγή.
Το τι ακριβώς ισχύει αποσαφήνισε ο συνταγματολόγος και καθηγητής Νομικής Αθηνών Νίκος Παπασπύρου, μιλώντας στο Action24. Όπως εξήγησε, o ακροδεξιός και ναζιστής Ηλίας Κασιδιάρης δεν έχει στερηθεί τυπικά τα πολιτικά του δικαιώματα, διότι βάσει του Συντάγματος η καταδίκη πρέπει να γίνει αμετάκλητη, δηλαδή να περάσει και από τον Άρειο Πάγο.
Στην περίπτωση που αυτό συμβεί, όπως εξήγησε, ο Ηλίας Κασιδιάρης θα στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα από τον χρόνο εκείνο (άσκησης αίτησης αναιρέσεως) και για το μέλλον. Συγκεκριμένα για τα επόμενα 13 χρόνια που είναι η ποινή του.
Στην περίπτωση όμως που δεν ασκηθεί άσκηση αίτησης αναιρέσεως, ισχύουν δύο κανόνες: Πρώτον, όποιος είναι καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση δεν μπορεί να είναι αρχηγός κόμματος. Σε αυτή την περίπτωση, το κόμμα δεν μπορεί να μετάσχει στις εκλογές.
Αν όμως δεν είναι ηγεσία, ο Άρειος Πάγος θα κληθεί να κρίνει αν το κόμμα στο οποίο θα είναι υποψήφιος υπηρετεί την «ελευθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος»…
Εσείς, τι… πιστεύετε;
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