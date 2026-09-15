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15.09.2026 12:03

Πρόκληση Κασιδιάρη αμέσως μετά την αποφυλάκισή του: «Επιστρέφω με νέο ισχυρό εθνικό κόμμα» – Υποστηρικτές του μαζεύτηκαν έξω από τις φυλακές Δομοκού (video)

15.09.2026 12:03
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Από τις 12 το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι ελεύθερος, καθώς ο χρυσαυγίτης αποφυλακίστηκε μετά από 13 χρόνια κράτησης.

Έξω από τις φυλακές Δομοκού, ακροδεξιοί υποστηρικτές του μαζεύτηκαν με ελληνικές σημαίες προκειμένου να τον «υποδεχτούν».

Οπως ανακοίνωσε ο ακροδεξιός καταδικασθέντας μέχρι σήμερα για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», με το που πέρασε τις πύλες της φυλακής, προχωρά σε ίδρυση κόμματος καθώς θέλει να δηλώσει «παρών» όπως λέει στις επόμενες εκλογές.

«Αποφυλακίστηκα και επιστρέφω με ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Οπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη» είπε.

Δικηγόρος Κασιδιάρη: Θα κατέβει στις εκλογές με άλλο σχηματισμό -Επαφές με «Νίκη»

Μιλώντας νωρίτερα στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7 η δικηγόρος του, Βάσω Πανταζή είπε ότι «ο κ. Κασιδιάρης δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα, να έχει ιδρυτική θέση σε κόμμα, ωστόσο μπορεί να ‘κατέβει’ με άλλη πολιτικό σχηματισμό». Συνέχισε: «Αναφέρομαι σε υφιστάμενη, μη κοινοβουλευτική παράταξη.

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές -όχι μόνο οι πρώην Σπαρτιάτες θα γίνουν ένα τέτοιο σχήμα».

Ο κ. Κασιδιάρης, διευκρίνισε η κ. Πανταζή, είναι βέβαιο ότι «δεν πρόκειται να συνεργαστεί με ανεξάρτητους από τη ΝΔ, ούτε έχει ή θα έχει καμία σχέση με το υπό ίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αλλά υπάρχουν επαφές με το κόμμα της Νίκης, ενώ σίγουρα απευθύνεται και στους ψηφοφόρους της κας Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου».

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