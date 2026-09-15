Συνταγματολόγος για Κασιδιάρη: Πώς μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές και πότε μπορεί να «μπλοκάρει» ο Άρειος Πάγος (video)

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Τις δυνατότητες επιστροφής του Ηλία Κασιδιάρη στην κεντρική πολιτική σκηνή και το ενδεχόμενο συμμετοχής του στις επόμενες εκλογές ανέλυσε ο συνταγματολόγος και καθηγητής Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Αθηνών, Σπύρος Βλαχόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως εξήγησε, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει στον Ηλία Κασιδιάρη να είναι υποψήφιος ως ανεξάρτητος. Δεν υπάρχει, δηλαδή, νομοθετικό κώλυμα που να του απαγορεύει να διεκδικήσει την εκλογή του σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια.

Ωστόσο, η εκλογή του ως ανεξάρτητου υποψηφίου θεωρείται στην πράξη εξαιρετικά δύσκολη, καθώς ισχύει και για τους ανεξάρτητους η προϋπόθεση του 3% των έγκυρων ψηφοδελτίων πανελλαδικά.

«Το Σύνταγμα προβλέπει ότι μπορεί να κατέλθει ως υποψήφιος, ως ανεξάρτητος υποψήφιος», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι «δεν υπάρχει νομοθετικό κώλυμα που να του απαγορεύει να διεκδικήσει την εκλογή του ως μεμονωμένος υποψήφιος».

Πότε μπορεί να «μπλοκάρει» ένα κόμμα

Διαφορετικά είναι τα δεδομένα στην περίπτωση που ο Κασιδιάρης συμμετέχει σε κομματικό σχηματισμό. Σύμφωνα με τον κ. Βλαχόπουλο, ο Άρειος Πάγος μπορεί να μην ανακηρύξει έναν συνδυασμό εφόσον κρίνει ότι η δηλωμένη ή υποκρυπτόμενη ηγεσία του είναι πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα, μεταξύ των οποίων και η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Επομένως, εάν το δικαστήριο θεωρήσει ότι, παρά την τυπική εικόνα, ο Ηλίας Κασιδιάρης αποτελεί την πραγματική ή «υποκρυπτόμενη» ηγεσία ενός κόμματος, ο συγκεκριμένος σχηματισμός μπορεί να μην ανακηρυχθεί.

Αν ο Κασιδιάρης είναι απλώς υποψήφιος

Ένα διαφορετικό σενάριο είναι να συμμετέχει στις εκλογές ως υποψήφιος βουλευτής ενός κόμματος, χωρίς να εμφανίζεται ως αρχηγός ή υποκρυπτόμενος ηγέτης.

Σε αυτή την περίπτωση, όπως ανέφερε ο συνταγματολόγος, «τυπικά δεν υπάρχει πρόβλημα». Ωστόσο, ο Άρειος Πάγος μπορεί και πάλι να εξετάσει εάν η δράση και η λειτουργία του συγκεκριμένου κομματικού σχηματισμού υπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Μάλιστα, το ενδεχόμενο αυτό δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον υποψήφιο, αλλά μπορεί να οδηγήσει στη μη ανακήρυξη ολόκληρου του συνδυασμού.

Το προηγούμενο των «Σπαρτιατών»

Ο Σπύρος Βλαχόπουλος αναφέρθηκε και στην περίπτωση των «Σπαρτιατών» στις εκλογές του 2023, επισημαίνοντας τα στενά χρονικά περιθώρια μέσα στα οποία ο Άρειος Πάγος καλείται να λάβει κρίσιμες αποφάσεις για την ανακήρυξη των κομματικών σχηματισμών.

Κατά τον ίδιο, θα ήταν χρήσιμη μια ειδική διαδικασία με ισχυρότερες δικαιοκρατικές εγγυήσεις και επαρκή χρόνο για την εξέταση τέτοιων υποθέσεων.

Σε ό,τι αφορά το εάν ο Ηλίας Κασιδιάρης θα συμμετάσχει τελικά στις επόμενες εκλογές, ο καθηγητής εμφανίστηκε επιφυλακτικός.

«Είναι πολύ δύσκολο και δεν θέλω να κάνω προβλέψεις», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η τελική κρίση του Αρείου Πάγου θα εξαρτηθεί από τα πραγματικά δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο αυτά θα αξιολογηθούν.

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