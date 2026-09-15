Ζεφύρι: «Γάζωσαν» αυτοκίνητο τα ξημερώματα – Βρέθηκαν επτά κάλυκες, τι εξετάζουν οι αρχές

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (15/9) στο Ζεφύρι μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, γύρω στις 5.30, ένας άγνωστος προσέγγισε με αυτοκίνητο το σπίτι ενός 48χρονου και, χωρίς να αποβιβαστεί, πυροβόλησε προς άλλο αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι.

Αμέσως μετά ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5.50.

Σύμφωνα με τον ANT1, στο σημείο εντοπίστηκαν 7 κάλυκες των 9 χιλιοστών, ενώ στο αυτοκίνητο το οποίο ανήκει στην γυναίκα του 48χρονου διαπιστώθηκαν οπές από τις σφαίρες.

Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε επεισόδιο μεταξύ συγγενών, καθώς ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να συνδέεται συγγενικά με τον 48χρονο, με τον οποίο είχαν προσωπικές διαφορές

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τον δράστη.

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