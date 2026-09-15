Αγνοείται χειριστής ταχύπλοου στην Κυλλήνη

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Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους, το οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού και ενός ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.
Στην περιοχή πνέουν ανατολικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.
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