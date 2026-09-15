Αγνοείται χειριστής ταχύπλοου στην Κυλλήνη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους, το οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού και ενός ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην περιοχή πνέουν ανατολικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.

Διαβάστε επίσης:

«Φωτιά και λάβρα» τα καύσιμα: Πάνω από 2,10 ευρώ το λίτρο στην Αθήνα, στα 2,5 ευρώ στην περιφέρεια – Πού διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης

Εμπρηστικές επιθέσεις σε πιλοτές πολυκατοικιών σε Ζωγράφου και Γαλάτσι – Στις φλόγες ΙΧ αντιδημάρχου (video)

Κολωνός: Αγωνία για τη 17χρονη Μαρία που αγνοείται από τις 31 Αυγούστου