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15.09.2026 00:20

Αφροδίτη Μάνου για Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του» – Σάλος στα social media

15.09.2026 00:20
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Αντιδράσεις στα social media προκάλεσε ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου σχετικά με το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία δημοσιεύτηκε την ημέρα της κηδείας του τραγουδιστή.

Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι δεν γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ούτε τη δουλειά του, σχολιάζοντας παράλληλα την προσέλευση του κόσμου για το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του.

«Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα-κι αυτόν και τη δουλειά του-αλλά το “λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας …», έγραψε η Αφροδίτη Μάνου.

Έντονες αντιδράσεις

Η τοποθέτηση της Αφροδίτης Μάνου προκάλεσε σειρά αρνητικών σχολίων στα social media, καθώς έγινε την ίδια ημέρα με την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Αρκετοί χρήστες αναρωτήθηκαν πώς είναι δυνατόν να μη γνώριζε τον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ άλλοι εξέφρασαν με έντονο τρόπο την απογοήτευσή τους για τα όσα έγραψε η τραγουδίστρια.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί καλλιτέχνες από τον χώρο του λεγόμενου «έντεχνου» είχαν αναφερθεί στον τραγουδιστή με θερμά λόγια. Μεταξύ αυτών ήταν ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο Μάριος Φραγκούλης.

Το λαϊκό προσκύνημα και η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη συγκέντρωσαν, παράλληλα, πλήθος κόσμου, με χιλιάδες ανθρώπους να δίνουν το «παρών» για να τον αποχαιρετήσουν.

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