Σουηδία: Τα σενάρια της επόμενης μέρας μετά το εκλογικό θρίλερ – Η Άντερσον έχει το πάνω χέρι, ο Κρίστερσον ψάχνει διέξοδο

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Σε μια δύσκολη εξίσωση σχηματισμού κυβέρνησης εξελίσσονται οι εκλογές στη Σουηδία, με το μπλοκ της αντιπολίτευσης υπό τους Σοσιαλδημοκράτες της Μαγκνταλένα Άντερσον να διατηρεί οριακό προβάδισμα, αλλά τις διαφορές μεταξύ των κομμάτων που το απαρτίζουν να δημιουργούν σοβαρά εμπόδια για την επόμενη ημέρα. Την ίδια ώρα, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δεν εγκαταλείπει τη μάχη και δηλώνει ότι θα εξετάσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές.

Ύστερα από μια μακρά εκλογική νύχτα, κατά τη διάρκεια της οποίας τα δύο μπλοκ χωρίζονταν ακόμη και από μία μόλις έδρα, τα κορυφαία στελέχη των Σοσιαλδημοκρατών συναντήθηκαν το πρωί της Δευτέρας με τη Μαγκνταλένα Άντερσον στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στη Στοκχόλμη.

Με περίπου το 95% της καταμέτρησης να έχει ολοκληρωθεί, το μπλοκ της αντιπολίτευσης εμφανίζεται να εξασφαλίζει 176 από τις 349 έδρες του Ρίκσνταγκ, έναντι 173 για τα κόμματα που συγκροτούν ή στηρίζουν την απερχόμενη κυβέρνηση.

Το «αγκάθι» ανάμεσα στο Κέντρο και την Αριστερά

Το μεγάλο ερώτημα για τη Μαγκνταλένα Άντερσον είναι κατά πόσο μπορεί να διαμορφωθεί ένα κυβερνητικό σχήμα που θα εξασφαλίζει τη στήριξη τόσο του Κόμματος του Κέντρου όσο και του Αριστερού Κόμματος (Vänsterpartiet).

Το Κόμμα του Κέντρου έχει στο παρελθόν αποκλείσει τη συμμετοχή της Αριστεράς σε κυβέρνηση, γεγονός που περιπλέκει τις διαπραγματεύσεις παρά το εκλογικό προβάδισμα της αντιπολίτευσης.

Ο γραμματέας των Σοσιαλδημοκρατών Τομπίας Μπάουντιν δήλωσε ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με στελέχη άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης και κάλεσε τον Ουλφ Κρίστερσον να παραιτηθεί.

«Οι ψηφοφόροι μίλησαν και έβαλαν απορριπτικό βαθμό τόσο στον ίδιο όσο και στην κυβέρνησή του», δήλωσε στο σουηδικό δίκτυο SVT.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Θα πρέπει να παραιτηθεί από μόνος του. Στην πραγματικότητα δεν έχει σημασία. Αν δεν παραιτηθεί, θα απομακρυνθεί. Το πώς θα το κάνει είναι δική του υπόθεση».

Ο Κρίστερσον ηγήθηκε από το 2022 της κεντροδεξιάς κυβέρνησης που βασίστηκε στη συμφωνία του Τίντε, έχοντας την κοινοβουλευτική στήριξη των Σουηδών Δημοκρατών.

Οι όροι που θέτει το Κόμμα του Κέντρου

Το Κόμμα του Κέντρου ξεκαθάρισε ότι στις συνομιλίες του με τους Σοσιαλδημοκράτες θα επιδιώξει τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης με «βούληση για πολιτική σταθερότητα» και «σαφή κεντροδεξιό χαρακτήρα», χωρίς, όπως ανέφερε, «πολιτικές των άκρων».

Ο Μόργκαν Γιόχανσον, ο οποίος στην προηγούμενη κυβέρνηση υπό τους Σοσιαλδημοκράτες είχε διατελέσει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη τη συγκεκριμένη τοποθέτηση του Κόμματος του Κέντρου και εκτίμησε ότι συνολικά υπάρχουν «καλές προοπτικές» για τις διαπραγματεύσεις.

Όπως τόνισε, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιθυμούν αλλαγή κυβέρνησης.

«Αυτή είναι η αφετηρία. Δεν νομίζω ότι κανείς θέλει να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου τα αδιέξοδα θα οδηγήσουν σε νέες εκλογές», ανέφερε.

Ο Κρίστερσον δεν καταθέτει τα όπλα

Από την πλευρά του, ο Ουλφ Κρίστερσον φαίνεται να κρατά ανοιχτές τις επιλογές του.

Το βράδυ της Κυριακής αναγνώρισε ότι το αποτέλεσμα μπορεί να οδηγήσει σε μια «περίπλοκη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης», προσθέτοντας ότι παραμένει άγνωστο πού θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις.

Τη Δευτέρα, πριν από συνάντησή του με τους ηγέτες των κομμάτων της συμφωνίας Τίντε, απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και ξεκαθάρισε ότι θα περιμένει την ολοκλήρωση της καταμέτρησης προτού προχωρήσει σε ουσιαστικές συνομιλίες.

«Αν παραμείνουν όλες οι κόκκινες γραμμές, τότε η Σουηδία δεν θα έχει καθόλου κυβέρνηση», προειδοποίησε.

«Σκοπεύω να εξετάσω μια σειρά από δυνατότητες που μπορεί να υπάρχουν», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, τόσο οι Φιλελεύθεροι όσο και οι Χριστιανοδημοκράτες έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθενται να συνεργαστούν με τους Σοσιαλδημοκράτες, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τα πιθανά σενάρια κυβερνητικών συνεργασιών.

Πότε αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα

Οι ψήφοι από το εξωτερικό αναμένεται να καταμετρηθούν την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ωστόσο τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών δεν αναμένεται να οριστικοποιηθούν πριν από το Σαββατοκύριακο.

Η νέα Βουλή θα συνεδριάσει για πρώτη φορά στις 28 Σεπτεμβρίου, ενώ η νωρίτερη ημερομηνία κατά την οποία ο πρόεδρος του Ρίκσνταγκ μπορεί να προτείνει υποψήφιο πρωθυπουργό είναι η 29η Σεπτεμβρίου.

Οι διαπραγματεύσεις, ωστόσο, ενδέχεται να διαρκέσουν πολύ περισσότερο.

Σύμφωνα με το σουηδικό σύστημα, εάν κατά την ψηφοφορία για την ανάδειξη πρωθυπουργού περισσότεροι από τους μισούς βουλευτές απορρίψουν τον προτεινόμενο υποψήφιο, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα πρέπει να παρουσιάσει νέα πρόταση.

Εάν αποτύχουν τέσσερις διαδοχικές ψηφοφορίες, τότε προκηρύσσονται αυτομάτως νέες εκλογές.

Οι δύσκολες διαπραγματεύσεις του 2018 και του 2022

Η Σουηδία έχει πρόσφατη εμπειρία από μακρόχρονες κυβερνητικές διαπραγματεύσεις.

Μετά τις εκλογές του 2022 χρειάστηκαν 37 ημέρες για να σχηματιστεί κυβέρνηση, ενώ μετά τις εκλογές του 2018 η διαδικασία διήρκεσε 134 ημέρες μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για νέο κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο ανώτερος πολιτικός συντάκτης της Sveriges Radio, Φρέντρικ Φούρτενμπαχ, εκτιμά ότι το σημερινό αδιέξοδο θα λυθεί μόνο εάν ένα από τα δύο κόμματα, το Αριστερό Κόμμα ή το Κόμμα του Κέντρου, υποχωρήσει από τις σημερινές του θέσεις.

«Νομίζω ότι στο τέλος είτε η Αριστερά είτε το Κόμμα του Κέντρου θα πρέπει να κάνει πίσω. Ίσως προηγηθούν αρκετές αποτυχημένες ψηφοφορίες για πρωθυπουργό», εκτίμησε.

Αντίθετα, θεωρεί απίθανο να καταλήξουν σε συνεργασία οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Μετριοπαθείς, τους οποίους χαρακτηρίζει «παραδοσιακούς αιώνιους αντιπάλους».

«Δεν μπορείς να μοιραστείς τη θέση του πρωθυπουργού», σχολίασε χαρακτηριστικά.

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