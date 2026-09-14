Καμπανάκι SSM στις τράπεζες για «κόκκινα» εταιρικά δάνεια: Ποιους κλάδους αφορά και γιατί αγγίζει την τσέπη μας

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Σε κατάσταση προληπτικού συναγερμού θέτει τις ελληνικές συστημικές τράπεζες ο Ευρωπαϊκός Επόπτης (SSM), βάζοντας στο «μικροσκόπιο» τα μεγάλα εταιρικά ανοίγματα και τα δάνεια υψηλού κινδύνου.

Το αυστηρό μήνυμα της Φρανκφούρτης προς τα επιτελεία των τραπεζών είναι σαφές: αυστηρότερη εποπτεία στα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια, πριν η άνοδος των επιτοκίων και το κόστος χρήματος δημιουργήσουν μια νέα γενιά «τεράστιων» απλήρωτων οφειλών.

Πού εστιάζει ο έλεγχος: Οι τρεις «ύποπτοι» κλάδοι

Ο SSM δεν ονομάζει μεμονωμένες επιχειρήσεις —λόγω τραπεζικού απορρήτου— αλλά φωτογραφίζει συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας που προχώρησαν τα τελευταία χρόνια σε επιθετικό δανεισμό:

1. Ενέργεια και ΑΠΕ: Όμιλοι που υλοποίησαν γιγαντιαίες επενδύσεις στηριζόμενοι σε τραπεζικό δανεισμό την περίοδο των μηδενικών επιτοκίων. Σήμερα, με τα επιτόκια να παραμένουν υψηλά και τις τιμές της ενέργειας να διακυμαίνονται, οι ταμειακές τους ροές πιέζονται σημαντικά για να καλύψουν τις τοκοχρεολυτικές δόσεις.

2. Real Estate και Υποδομές/Κατασκευές: Εταιρείες που «φορτώθηκαν» μεγάλα δάνεια για εξαγορές ακινήτων και έργα υποδομής, βλέποντας το κόστος κατασκευής και δανεισμού να εκτινάσσεται.

3. «Ζόμπι» δάνεια του παρελθόντος (Forborne Loans): Μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στο λιανεμπόριο ή τη βιομηχανία που είχαν μπει σε ρυθμίσεις την περασμένη δεκαετία, αλλά η βιωσιμότητά τους παραμένει οριακή υπό τις νέες οικονομικές συνθήκες.

Γιατί αυτό το παρασκήνιο αφορά τον απλό πολίτη;

Εκ πρώτης όψεως, οι συστάσεις του SSM για τα δάνεια εκατομμυρίων των μεγάλων επιχειρήσεων φαίνονται μακρινές από την καθημερινότητα του νοικοκυριού. Στην πραγματικότητα, όμως, οι παρενέργειες μετακυλίονται άμεσα στην αγορά:

«Σφίγγουν» οι κάνουλες για τα μικρά δάνεια: Όταν οι τράπεζες αναγκάζονται από τον επόπτη να δεσμεύσουν κεφάλαια (προβλέψεις) για να καλύψουν την έκθεσή τους σε 3-4 μεγάλους υπερχρεωμένους ομίλους, μειώνεται η διαθέσιμη ρευστότητα. Το αποτέλεσμα; Γίνεται ακόμη πιο δύσκολη η έγκριση στεγαστικών, καταναλωτικών ή μικρών επιχειρηματικών δανείων για τους απλούς πολίτες.

Ακριβότερα επιτόκια και προμήθειες: Για να αναπληρώσουν το ρίσκο από τα επισφαλή εταιρικά δάνεια, τα πιστωτικά ιδρύματα διατηρούν υψηλά τα περιθώρια κέρδους (spreads) στις καταθέσεις και τις χορηγήσεις, επιβαρύνοντας τη μέση οικογένεια.

Ντόμινο στην αγορά και τις θέσεις εργασίας: Αν ένας συστημικός επιχειρηματικός όμιλος βρεθεί σε αδιέξοδο, η πίεση μεταφέρεται αμέσως στους εκατοντάδες προμηθευτές, στις μικρότερες επιχειρήσεις-συνεργάτες και στις θέσεις εργασίας που εξαρτώνται από αυτόν.

Τι ζητά η Φρανκφούρτη

Ο SSM ζητά από τις τράπεζες να προχωρήσουν σε προληπτικές αναδιαρθρώσεις, να ζητήσουν πρόσθετες εξασφαλίσεις από τους μεγάλους οφειλέτες και να μη διστάσουν να απαιτήσουν αύξηση κεφαλαίου από τους βασικούς μετόχους των εταιρειών αυτών.

Η μάχη για τη διατήρηση της τραπεζικής σταθερότητας περνά πλέον από τη διαχείριση του «μεγάλου πλούτου» — και το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς μια νέα εστία «κόκκινων» δανείων είναι το τελευταίο που αντέχει η ελληνική οικονομία.

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