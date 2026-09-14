ΗΠΑ: Στα πρόθυρα πτώχευσης το Κέντρο Κένεντι – Ορατό το λουκέτο

Takeaways by to pontiki AI Το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Κένεντι εξετάζει το ενδεχόμενο πτώχευσης και κλεισίματος του κτιρίου λόγω σοβαρών οικονομικών δυσκολιών.

Τα έσοδα από τα εισιτήρια έχουν μειωθεί σημαντικά, δημιουργώντας ένα κενό προϋπολογισμού ύψους 23 εκατομμυρίων δολαρίων παρά τις περικοπές.

Τα μέλη του συμβουλίου συζητούν τη δημόσια υποστήριξη προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό την εξασφάλιση νέων χρηματοδοτήσεων για τον θεσμό.

Ο οργανισμός αδυνατεί πλέον να καλύψει τις υποχρεώσεις μισθοδοσίας και τις συμβάσεις συντήρησης του κτιρίου παραστατικών τεχνών.

Πολλοί καλλιτέχνες ακύρωσαν τις προγραμματισμένες παραστάσεις τους μετά τις αλλαγές στη διοίκηση και τη μετονομασία του κέντρου που επιχείρησε ο πρόεδρος.

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Μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Κένεντι στην Ουάσιγκτον εκτιμούν ότι ο ιστορικός αμερικανικός θεσμός, στον οποίο έχει εγκαταστήσει δικούς του ανθρώπους ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στα πρόθυρα χρεοκοπίας, ίσως κηρύξει πτώχευση και κλείσει τις πόρτες του βασικού κτιρίου του ακόμη και από αύριο Τρίτη σύμφωνα με την Washington Post.

Σύμφωνα με πακέτο εγγράφων που περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας, το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Κένεντι αναμένεται να ψηφίσει για το ενδεχόμενο κλείσιμο του κυριότερου κτιρίου του, αίθουσας παραστατικών τεχνών στην Ουάσιγκτον, εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών και απαραίτητων εργασιών επισκευής και αποκατάστασης.

Μέλη του ΔΣ προειδοποιούν ότι «μπορεί να μην είναι πλέον σε θέση να καταβάλλει τη μισθοδοσία ή να πληρώνει συμβάσεις τακτικής συντήρησης», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το διοικητικό συμβούλιο είχε ψηφίσει τον Μάρτιο το κλείσιμο του για δυο χρόνια, προκειμένου να γίνουν εργασίες επισκευής.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στην αρχή της δεύτερης θητείας του τοποθέτησε συνεργάτες ή ανθρώπους του περιβάλλοντος του στο ΔΣ του θεσμού, έβαλε τον Δεκέμβριο το όνομά του μπροστά από εκείνο του δημοκρατικού προκατόχου του, μετονόμασε τον θεσμό σε κέντρο «Τραμπ Κένεντι», αλλά η αλλαγή αυτή αναιρέθηκε με απόφαση της δικαιοσύνης.

Το διοικητικό συμβούλιο κρίνει, σύμφωνα με τον φάκελο που συμβουλεύτηκε η εφημερίδα, το ότι το να υποστηριχτεί δημόσια ο πρόεδρος θα μπορούσε να φέρει χρηματοδοτήσεις και να αποτρέψει το κλείσιμο του θεσμού.

Τα μέλη του ΔΣ καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δέκα κείμενα που θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στην πρόσοψη «υπό το όνομά του» και να ευχαριστούν τον νυν ένοικο του Λευκού Οίκου για τις εργασίες ανακαίνισης, πάντα κατά την Post.

Διάφοροι καλλιτέχνες ακύρωσαν συναυλίες ή παραστάσεις στην αίθουσα αυτή, αφού πήρε τον έλεγχό της ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι πωλήσεις εισιτηρίων του Κέντρου Κένεντι έχουν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο μετά την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το κέντρο αναμένεται να εισπράξει περίπου 124 εκατομμύρια δολάρια από τα 220 εκατ. που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό του για φέτος, κάτι που δημιουργεί «κενό περίπου 23 εκατομμυρίων ακόμη και έπειτα από μεγάλες μειώσεις δαπανών».

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