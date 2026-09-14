Υπό διάλυση (;) το Ηνωμένο Βασίλειο – Κρίσιμη συνάντηση των ηγετών Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας

Takeaways by to pontiki AI Οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας συναντώνται στο Κάρντιφ για να υπογράψουν διακήρυξη υπέρ της ανεξαρτησίας των χωρών τους από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η συμφωνία στοχεύει στην κατοχύρωση του δικαιώματος διεξαγωγής δημοψηφισμάτων και καλύπτει ζητήματα οικονομίας, ενέργειας, διεθνούς συνεργασίας και ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την άνοδο εθνικιστικών κομμάτων στις τοπικές κυβερνήσεις και πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά τη δημόσια υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ στην επανένωση της Ιρλανδίας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έχει απορρίψει το αίτημα για τη διεξαγωγή νέων δημοψηφισμάτων, υποστηρίζοντας ότι δεν συντρέχουν οι κατάλληλες πολιτικές συνθήκες για μια τέτοια εξέλιξη.

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Οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας αναμένεται να συναντηθούν τη Δευτέρα στην πρωτεύουσα της Ουαλίας, το Κάρντιφ, για να υπογράψουν μια διακήρυξη με στόχο την ανεξαρτησία από την Αγγλία και τη διάλυση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, όπως ανέφερε την Κυριακή η βρετανική εφημερίδα «Telegraph», μια μέρα μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι υποστηρίζει την επανένωση της Ιρλανδίας.

Σύμφωνα με την «The Telegraph», η διακήρυξη θα διατρανώσει το δικαίωμα των τριών χωρών — οι οποίες, μαζί με την Αγγλία, αποτελούν το Ηνωμένο Βασίλειο — να διεξάγουν δημοψηφίσματα για την ανεξαρτησία και, σε περίπτωση που οι πληθυσμοί τους ψηφίσουν υπέρ, να αποσχιστούν από την Αγγλία. Η δήλωση, την οποία υπέγραψαν ο Τζον Σουίνι από τη Σκωτία, ο Ρουν απ Ιόρβερθ από την Ουαλία και η Μισέλ Ο’Νιλ από τη Βόρεια Ιρλανδία, θα καλύπτει τέσσερις βασικούς τομείς, σύμφωνα με το δημοσίευμα: την οικονομία, την ενέργεια, την Ευρώπη, καθώς και τη διεθνή συνεργασία και την αυτοδιάθεση.

Θα δηλώνει ότι η Σκωτία και η Ουαλία επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως νέα μέλη, και ότι η Βόρεια Ιρλανδία θα ενταχθεί στην ΕΕ μέσω της ενοποίησης με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, η οποία είναι ήδη μέλος. Η Ουαλία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα χρησιμοποιήσει τη συμφωνία ως μέσο για να ασκήσει πίεση στον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ώστε να παραχωρήσει πρόσθετες εξουσίες στην αποκεντρωμένη κυβέρνηση της Ουαλίας, ιδίως σε θέματα φορολογίας και δαπανών.

Η εν λόγω κίνηση έρχεται μετά την εκλογή του εθνικιστικού κόμματος Plaid Cymru στην Ουαλία στις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2026, με αποτέλεσμα το Εργατικό Κόμμα της Ουαλίας να εκτοπιστεί για πρώτη φορά από την ίδρυση της αποκεντρωμένης κυβέρνησης της Ουαλίας το 1999. Αυτό σημαίνει ότι, για πρώτη φορά, η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία κυβερνώνται ταυτόχρονα, πλήρως ή εν μέρει, από κόμματα που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία — η Σκωτία από το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας (SNP) και η Βόρεια Ιρλανδία από μια κυβέρνηση συνασπισμού που αποτελείται από το λογιαλιστικό DUP και το ιρλανδικό ρεπουμπλικανικό κόμμα Sinn Féin.

Τραμπ υπερ… ενωμένης Ιρλανδίας

Η συνάντηση στο Κάρντιφ τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί δύο ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέπληξε αξιωματούχους στο Δουβλίνο και εξόργισε τους φιλοβρετανούς πολιτικούς στη Βόρεια Ιρλανδία και το Λονδίνο, υποστηρίζοντας με ενθουσιασμό την ιρλανδική ενότητα κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Δουβλίνο, δηλώνοντας ότι θα «αγαπούσε» να τη δει να πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν. «Έχετε τη Βόρεια Ιρλανδία και έχετε την Ιρλανδία και μου φαίνεται ότι ένα από τα πιο “φυσικά” πράγματα όλων των εποχών είναι να τις ενώσουμε», δήλωσε ο Τραμπ.

«Ρωτήσατε για τη Σκωτία. Για αυτό δεν θα μιλήσω ακόμα. Θα το αφήσω για άλλη μέρα», πρόσθεσε. Η Σκωτία, όπου η οικογένεια Τραμπ διαθέτει επίσης ένα θέρετρο γκολφ, ψήφισε κατά της ανεξαρτησίας από την υπόλοιπη Βρετανία το 2014. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έχει αποκλείσει τη διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος, καθώς και τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την αποχώρηση της Βόρειας Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις του σχετικά με την ενότητα της Ιρλανδίας μετά από συνάντηση με τον Μάικλ Μάρτιν, τον πρωθυπουργό της χώρας. Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τις παρατηρήσεις του Τραμπ, ο Ιρλανδός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την αντίδραση ορισμένων ενωτικών πολιτικών ως «υπερβολική». «Δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη. Έχει μια διαφορετική οπτική για τα πράγματα», δήλωσε ο Μάρτιν στους δημοσιογράφους την Κυριακή, αφού συναντήθηκε ξανά με τον Τραμπ για μεσημεριανό γεύμα στο γήπεδο γκολφ.

Ο Μάρτιν ανέφερε ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν για τη Βόρεια Ιρλανδία και τη σχέση της με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, και ότι επίσης εξήγησε στον πρόεδρο πώς η περιοχή, που διοικείται από τους Βρετανούς, πέτυχε την ειρήνη μετά από δεκαετίες βίας, μια περίοδο γνωστή ως «The Troubles» (Οι Ταραχές). Η Ιρλανδία, που για πολύ καιρό ήταν υπό τον έλεγχο της Βρετανίας, έγινε ανεξάρτητη πριν από περίπου έναν αιώνα. Η Βόρεια Ιρλανδία ήταν διαιρεμένη μεταξύ δύο κύριων κοινοτήτων: των εθνικιστών, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν καθολικοί, που επιθυμούσαν την ένωση με την υπόλοιπη Ιρλανδία, και των ενωτιστών, που ήταν κυρίως προτεστάντες και ήθελαν να παραμείνουν Βρετανοί.

Οι εντάσεις τελικά εκδηλώθηκαν με βίαιες συγκρούσεις («The Troubles»), στις οποίες εμπλέκονταν παραστρατιωτικές ομάδες και από τις δύο πλευρές καθώς και βρετανικά στρατεύματα. Μια ειρηνευτική συμφωνία του 1998, στην διαπραγμάτευση της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο, έθεσε σε μεγάλο βαθμό τέλος στη βία, αλλά άφησε ανεπίλυτο το τελικό καθεστώς της Βόρειας Ιρλανδίας. Η εν λόγω συμφωνία προβλέπει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την ενοποίηση, εφόσον φαίνεται πιθανό ότι η πλειοψηφία του λαού θα ψηφίσει υπέρ αυτής.

Ο Μπέρναμ δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξετάσει το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημοψηφίσματος μόνο «όταν η κοινή γνώμη έχει αλλάξει σε τέτοιο βαθμό ώστε να πρέπει να ληφθεί υπόψη το αίτημα αυτό». Ο Μάρτιν, σε συνέντευξη στο BBC, αναγνώρισε επίσης ότι η στιγμή για ένα δημοψήφισμα πιθανότατα δεν έχει φτάσει ακόμα. «Υποστηρίζω την ενοποίηση. Δεν βλέπω να συμβαίνει αυτό τώρα. Έχω εκφραστεί πολύ σαφώς σχετικά με αυτό», δήλωσε ο Μάρτιν στο BBC News. «Οι πιθανότητες είναι ότι αν η ψηφοφορία διεξαγόταν την επόμενη εβδομάδα, θα αντιμετώπιζε μεγάλες δυσκολίες για να περάσει».

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