Γαλλία: Λε Πεν και Μελανσόν οδηγούν την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του 2027 – Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

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Η επικεφαλής της άκρας δεξιάς Μαρίν Λε Πεν διατηρεί το προβάδισμά της πριν από τις προεδρικές εκλογές και ο αντίπαλός της, της αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν έρχεται δεύτερος στα περισσότερα από τα σενάρια, έδειξε σήμερα δημοσκόπηση, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη πόλωση του εκλογικού σώματος καθώς τελειώνει η εποχή του Εμανουέλ Μακρόν.

Η Λε Πεν θα συγκέντρωνε από 33% έως 36% των ψήφων στον πρώτο γύρο των εκλογών αναλόγως του σεναρίου που ελέγχθηκε από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Toluna Harris Interactive, σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τις 8 ως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Ο Μελανσόν, ο υποψήφιος του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (LFI), φαίνεται να φθάνει στο δεύτερο γύρο τουλάχιστον στα τρία από τα πέντε σενάρια που εξετάσθηκαν, ενώ έρχεται ισόπαλος στη δεύτερη θέση σ’ ένα τέταρτο σενάριο. Η Λε Πεν φαίνεται να τον κερδίζει εύκολα στον δεύτερο γύρο.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν, ο Εντουάρ Φιλίπ, είναι ο μόνος κεντροδεξιός υποψήφιος που προηγείται του Μελανσόν σε ένα από τα σενάρια που ελέγχθηκαν και έρχεται ισόπαλος σ’ ένα άλλο. Οι άλλοι ακολουθούν πίσω απ’ αυτόν σε όλα τα σενάρια.

Καθώς η δεύτερη και τελευταία θητεία του Μακρόν φθάνει στο τέλος της, ο καθόλου δημοφιλής πρόεδρος αφήνει πίσω του ένα αποδεκατισμένο πολιτικό κέντρο και μια εξασθενημένη οικονομία, ανοίγοντας χώρο για σκληροπυρηνικά κόμματα, όπως το LFI και ο Εθνικός Συναγερμός της Λε Πεν.

Ο Μελανσόν ήταν ήδη τρεις φορές υποψήφιος για πρόεδρος, το 2012, το 2017 και το 2022, αλλά ουδέποτε κατάφερε να μπει στον δεύτερο γύρο. Η Λε Πεν ήταν επίσης υποψήφια τρεις φορές. Έφτασε στο δεύτερο γύρο το 2017 και το 2022, αλλά έχασε από τον Μακρόν.

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