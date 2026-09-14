search
ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 09:23
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.09.2026 09:02

Γαλλία: Λε Πεν και Μελανσόν οδηγούν την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του 2027 – Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

14.09.2026 09:02
lepin_melanchon

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η επικεφαλής της άκρας δεξιάς Μαρίν Λε Πεν διατηρεί το προβάδισμά της πριν από τις προεδρικές εκλογές και ο αντίπαλός της, της αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν έρχεται δεύτερος στα περισσότερα από τα σενάρια, έδειξε σήμερα δημοσκόπηση, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη πόλωση του εκλογικού σώματος καθώς τελειώνει η εποχή του Εμανουέλ Μακρόν.

Η Λε Πεν θα συγκέντρωνε από 33% έως 36% των ψήφων στον πρώτο γύρο των εκλογών αναλόγως του σεναρίου που ελέγχθηκε από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Toluna Harris Interactive, σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τις 8 ως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Ο Μελανσόν, ο υποψήφιος του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (LFI), φαίνεται να φθάνει στο δεύτερο γύρο τουλάχιστον στα τρία από τα πέντε σενάρια που εξετάσθηκαν, ενώ έρχεται ισόπαλος στη δεύτερη θέση σ’ ένα τέταρτο σενάριο. Η Λε Πεν φαίνεται να τον κερδίζει εύκολα στον δεύτερο γύρο.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν, ο Εντουάρ Φιλίπ, είναι ο μόνος κεντροδεξιός υποψήφιος που προηγείται του Μελανσόν σε ένα από τα σενάρια που ελέγχθηκαν και έρχεται ισόπαλος σ’ ένα άλλο. Οι άλλοι ακολουθούν πίσω απ’ αυτόν σε όλα τα σενάρια.

Καθώς η δεύτερη και τελευταία θητεία του Μακρόν φθάνει στο τέλος της, ο καθόλου δημοφιλής πρόεδρος αφήνει πίσω του ένα αποδεκατισμένο πολιτικό κέντρο και μια εξασθενημένη οικονομία, ανοίγοντας χώρο για σκληροπυρηνικά κόμματα, όπως το LFI και ο Εθνικός Συναγερμός της Λε Πεν.

Ο Μελανσόν ήταν ήδη τρεις φορές υποψήφιος για πρόεδρος, το 2012, το 2017 και το 2022, αλλά ουδέποτε κατάφερε να μπει στον δεύτερο γύρο. Η Λε Πεν ήταν επίσης υποψήφια τρεις φορές. Έφτασε στο δεύτερο γύρο το 2017 και το 2022, αλλά έχασε από τον Μακρόν.

Διαβάστε επίσης:

Φιλιππίνες: Τρεις νεκροί και 15 τραυματίες μετά από καβγά παρατάξεων για τη… σειρά σε εκλογικό τμήμα!

Ινδονησία: Συνεχίζονται οι έρευνες για τουλάχιστον 129 αγνοούμενους μετά την ανατροπή φέρι μποτ

Σουηδία: Εκλογικό θρίλερ μέχρι την τελευταία ψήφο – Μία έδρα χωρίζει Άντερσον και Κρίστερσον

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
deth_thessaloniki_0409_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το crash test των αρχηγών στη ΔΕΘ: Ποιοι έβαλαν την ατζέντα, ποιοι άνοιξαν μέτωπα και ποιοι έμειναν πίσω

magdalena new
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στις εκλογές της Σουηδίας: Μάχη ψήφο με ψήφο – Παραμένει μπροστά το κεντροαριστερό μπλοκ με διαφορά μιας έδρας

UK_new
ΚΟΣΜΟΣ

Υπό διάλυση (;) το Ηνωμένο Βασίλειο – Κρίσιμη συνάντηση των ηγετών Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας

elas-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Στην αντεπίθεση με αιχμή την «πρόταση» για το επίδομα ανεργίας – «Φωτογραφίζει» Μητσοτάκη

lepin_melanchon
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Λε Πεν και Μελανσόν οδηγούν την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του 2027 – Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
angela mazonakis (1)
LIFESTYLE

Άντζελα Δημητρίου: Συντετριμμένη στη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη

kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

Κτηματολόγιο: Εξάμηνο διορθώσεων χωρίς πρόστιμα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Σε παρακέντηση υποβλήθηκε ο 77χρονος που τον χτύπησε κατσίκα - Πώς έγινε το περιστατικό

doseis ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σφίγγει ο κλοιός στους οφειλέτες: Κατασχέσεις-εξπρές και ψηφιακό μπλόκο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Απαγχονισμένος μέσα σε διαμέρισμά βρέθηκε 24χρονος φοιτητής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 09:23
deth_thessaloniki_0409_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το crash test των αρχηγών στη ΔΕΘ: Ποιοι έβαλαν την ατζέντα, ποιοι άνοιξαν μέτωπα και ποιοι έμειναν πίσω

magdalena new
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στις εκλογές της Σουηδίας: Μάχη ψήφο με ψήφο – Παραμένει μπροστά το κεντροαριστερό μπλοκ με διαφορά μιας έδρας

UK_new
ΚΟΣΜΟΣ

Υπό διάλυση (;) το Ηνωμένο Βασίλειο – Κρίσιμη συνάντηση των ηγετών Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας

1 / 3