Ινδονησία: Συνεχίζονται οι έρευνες για τουλάχιστον 129 αγνοούμενους μετά την ανατροπή φέρι μποτ

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Συνεχίζονται οι έρευνες για τουλάχιστον 129 ανθρώπους που αγνοούνται μετά την ανατροπή φέρι μποτ εν μέσω κακοκαιρίας στη Θάλασσα της Ιάβας, στην Ινδονησία, τα ξημερώματα τη; Κυριακής.

Τουλάχιστον 108 άνθρωποι διασώθηκαν και οι σοροί έξι επιβατών ανασύρθηκαν, καθώς η επιχείρηση έρευνας επεκτάθηκε γύρω από το τελευταίο γνωστό στίγμα του πλοίου.

Το πλοίο με περισσότερους από 240 ανθρώπους, ταξίδευε από τη Σουραμπάγια στην Ανατολική Ιάβα προς το Μπαντζαρμασίν, στην επαρχία Νότιο Καλιμαντάν, στο νησί Βόρνεο, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Ο κυβερνήτης του πλοίου είχε αναφέρει πολύ δύσκολες συνθήκες στη θάλασσα, με κύματα που έφταναν τα 3 μέτρα, πριν εκπέμψει σήμα κινδύνου, ενημερώνοντας ότι το πλοίο είχε πάρει κλίση.

Σύμφωνα με τον Πούτου Σουνταγιάνα, επικεφαλής της Υπηρεσίας Έρευνας και Διάσωσης του Μπαντζαρμασίν, οι αρχές έλαβαν αργότερα πληροφορίες ότι το πλοίο είχε ανατραπεί.

Η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης έλαβε την αναφορά περίπου δύο ώρες μετά την απώλεια επικοινωνίας με το Virgo Transport 8.

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