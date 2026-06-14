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14.06.2026 12:08

Ρίο – Αντίρριο: Φέρι μποτ διέσωσε 70χρονη που παρασύρθηκε από ρεύματα

14.06.2026 12:08
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Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε, το μεσημέρι της Παρασκευής, στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου, για 70χρονη που κινδύνευσε, όταν παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση. Φέρι μποτ της γραμμής Ρίου–Αντιρρίου έσπευσε στο σημείο, εκτελώντας εντολή του Λιμενικού Σώματος.

Το πλήρωμα προχώρησε σε επιχείρηση διάσωσης και στη συνέχεια, η γυναίκα μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε σε ιατρική εξέταση.

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