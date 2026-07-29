Νεκροί δύο πυροσβέστες από τη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο – Ανεξέλεγκτο πύρινο μέτωπο 15 χιλομέτρων και μπαράζ εκκενώσεων

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Δύο θύματα αφήνει πίσω της η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, νεκροί εντοπίστηκαν δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην κατάσβεση, πιθανώς εποχικοί.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι νεκροί ήταν από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής, ο ένας πενταετούς θητείας και ο δεύτερος εποχικός, που φέρεται να εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες, κοντά στα Σαχτούρια, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο πυροσβέστες, ηλικίας 27 και και 23 ετών, φέρονται να έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

Μαίνεται ανεξέλεγκτη σε τρία μέτωπα η φωτιά

Η φωτιά στο Ρέθυμνο μαίνεται ανεξέλεγκτη από νωρίς το μεσημέρι σε τρία μέτωπα και ήδη έχουν εκκενωθεί έξι οικισμοί, μεταξύ αυτών και ο οικισμός Σαχτούρια όπου εντοπίστηκαν οι δύο νεκροί.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Κρύας Βρύσης Σήφη Βαβουράκη, η φωτιά εκτείνεται σε μέτωπο πάνω από 15 χλμ, ενώ τραυματίστηκαν και δύο πολίτες, εθελοντές που συμμετείχαν στην κατάσβεση.

«Είναι μία φωτιά πολύ επικίνδυνη, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέσα υπάρχουν σπίτια και για τον λόγο αυτό βγάλαμε 112 για εκκένωση οικισμών», τονίστηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό της Πυροσβεστικής για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 125 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί, προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά, τέσσερα ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, συνδράμοντας το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην #πυρκαγιά στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση, Ρεθύμνου, #Κρήτη και επιχειρούν 110 #πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης #ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα και 4 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone, το οποίο παρέχει συνεχή εικόνα με θερμική και οπτική κάμερα.

Στις 15:25 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης να απομακρυνθούν προς το Ρέθυμνο.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Ρέθυμνο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη δόθηκε εντολή εκκένωσης από τους κατοίκους των οικισμών Κρύα Βρύση, Μέλαμπες, Σακτούρια.

Photo: Creta 24 Λήψη πίσω από το χωριό Μέλαμπες

Εν τω μεταξύ εκδόθηκε νέο 112 για εκκένωση άλλων 2 περιοχών στο Ρέθυμνο, Άγιο Παύλο και τον Άγιο Γεώργιο.

«Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Αγιοβασιλιώτικου προς Αγία Γαλήνη» ανέφερε το μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Άγιος_Γεώργιος και #Άγιος_Παύλος της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Αγιοβασιλιώτικου προς #Αγία_Γαλήνη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Στους κατοίκους δόθηκε ήδη κατεύθυνση να φεύγουν προς την πλευρά του Ρεθύμνου. Στην περιοχή υπάρχει επίσης διακοπή της ηλεκτροδότησης.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Σακτούρια και #Μέλαμπες της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σακτούρια και #Μέλαμπες απομακρυνθείτε προς #Αγία_Γαλήνη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Μετά τις 5 το αόγευμα εκδόθηκε και νέο 112 για την περιοχή Τριόπετρα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Τριόπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου προς Κεραμέ» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Τριόπετρας της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου προς #Κεραμέ



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Υπενθυμίζεται ότι στις 14:35 είχε προηγηθεί προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Φωτιά και στη Μεσσαρά Ηρακλείου – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Εν τω μεταξύ, φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτολιβαδική έκταση το μεσημέρι στο χωριό Μορόνι του Δήμου Φαιστού στη Μεσσαρά Ηρακλείου, η οποία όμως εμφανίζει καλύτερη εικόνα μετά την άμεση κινητοποίηση.

Τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν δύο ελικόπτερα της Π.Υ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μορόνι Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή και για το λόγο αυτό όπως ενημέρωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος η κινητοποίηση είναι καθολική και έχει ζητηθεί η ενίσχυση του Δήμου Φαιστού και υδροφόρες ιδιωτών.

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