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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Αγερανό Γυθείου στη Λακωνία. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:00 και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 5 μποφόρ.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
Επιπλέον στις 15:20 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς όσου βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας.
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