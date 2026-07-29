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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Αγερανό Γυθείου στη Λακωνία. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:00 και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 5 μποφόρ.



Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγερανός #Λακωνίας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026



Επιπλέον στις 15:20 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς όσου βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αγερανός της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026



Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας.

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