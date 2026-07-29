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29.07.2026 11:08

Open: Τα βροντάει και φεύγει η Μίνα Καραμήτρου

29.07.2026 11:08
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Για τους παροικούντες τον σταθμό της Παιανίας η παραίτηση της Μίνας Καραμήτρου, όχι μόνον από την εκπομπή «10 παντού» αλλά και από το Open, σύμφωνα με το tvinsider, ενδεχομένως αιφνιδίασε τη στιγμή που συνέβη, αλλά ήταν περίπου αναμενόμενη,  περιγράφουν άνθρωποι  που είναι σε θέση να γνωρίζουν πτυχές από τα ενδότερα του σταθμού.

Η Καραμήτρου αν και θα ήθελε να παραμείνει στο δημοσιογραφικό δυναμικό του σταθμού, εν τέλει υπέβαλε παραίτηση, όμως θα παραμείνει έως τις 9 Αυγούστου λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων στο κανάλι. Σήμερα πάντως ήταν κανονικά στην εκπομπή με τον Νίκο Στραβελάκη.

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