Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στα Τρίκαλα, στη μάχη και εναέριες δυνάμεις

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γενέσι της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 27 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1ελικόπτερο.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γενέσι #Τρίκαλα.

Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης #ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Τρικκαίων κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Καθόλη την διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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