Μεγάλη φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας, επιχειρούν 6 εναέρια

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.

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