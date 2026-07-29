Μεγάλη φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας, επιχειρούν 6 εναέρια

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.
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