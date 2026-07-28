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28.07.2026 17:15

Action 24: Η εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» ξαναρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου- Καμπουράκης- Δρούτσα νέο δίδυμο

28.07.2026 17:15
Action24

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Σε περίπου 40 ημέρες η πολύ πρωινή (06.00) ενημερωτική εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» επιστρέφει το πρόγραμμα του Action 24.

Στις 5 Σεπτεμβρίου ορίστηκε η πρεμιέρα και τη νέα σεζόν στην παρουσίαση θα είναι η Ντόνα Δρούτσα δίπλα στο Δημήτρη Καμπουράκη.

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Action 24: Η εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» ξαναρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου- Καμπουράκης- Δρούτσα νέο δίδυμο

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ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 18:01
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