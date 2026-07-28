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28.07.2026 18:19

Πρώτη σε τηλεθέαση η σειρά «Ευτυχισμένοι μαζί» τη Δευτέρα (27/7)

28.07.2026 18:19
tile8easi

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Από τις σταθερές αξίες του Mega, σαν το «Στο παρά 5», η σειρά «Ευτυχισμένοι μαζί» είναι στα δημοφιλέστερα σίριαλ όταν επαναπροβάλλεται μαζί με άλλα τα καλοκαίρια.

Χθες η σειρά με Γιάννη ΜπέζοΚατερίνα Λέχου του 2007/2009 εκτόπισε το «Σόι σου» από την κορυφαία θέση τηλεθέασης.

Αλλά από εκεί και κάτω, και μέχρι την έκτη θέση του Top 10 της μέρας, ο Alpha κατάφερε ένα σερί 4-0, μαζί με το κεντρικό δελτίο ειδήσεών του.

Συνολικά οι επτά στις δέκα εκπομπές της προηγούμενης ημέρας που συγκέντρωσαν τα περισσότερα βλέμματα, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, προέρχονταν από το πρόγραμμα του Alpha.

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Με πρωτιά τηλεθέασης εισήλθε στην τελευταία βδομάδα του Ιουλίου το Mega (27/7)





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