Επικουρικές Συντάξεις: Η «ένεση» 90 εκατ. από τους εργαζόμενους συνταξιούχους, τα πλεονάσματα και η «παγωμένη» αύξηση

Takeaways by to pontiki AI Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι ενισχύουν σημαντικά τον επικουρικό κλάδο του ΕΦΚΑ, συνεισφέροντας ετησίως περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ μέσω των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Η εισροή αυτών των πόρων, σε συνδυασμό με τα έσοδα από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, οδήγησε το ταμείο σε διαδοχικά πλεονάσματα την τελευταία τριετία.

Παρά την οικονομική ευρωστία του κλάδου, οι επικουρικές συντάξεις παραμένουν καθηλωμένες λόγω της διατήρησης της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος του νόμου Κατρούγκαλου.

Η νομοθετική αυτή διάταξη εμποδίζει την αναπροσαρμογή των συντάξεων, παρά την εξάλειψη των ελλειμμάτων που καθιστούσαν παλαιότερα αναγκαία την κρατική παρέμβαση.

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Σε ρυθμιστή της οικονομικής ισορροπίας του επικουρικού κλάδου του ΕΦΚΑ (ΕΤΕΑΕΠ) εξελίσσονται οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Την ώρα που το ταμείο καταγράφει πλεονάσματα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι δικαιούχοι επικουρικών συντάξεων παραμένουν «εγκλωβισμένοι» χωρίς καμία αύξηση, καθώς το Υπουργείο Εργασίας διατηρεί σε ισχύ τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος του νόμου Κατρούγκαλου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από τους 294.000 συνταξιούχους που δηλώνουν ότι απασχολούνται, οι 165.000 υπόκεινται σε ασφαλιστικές κρατήσεις κύριας και επικουρικής ασφάλισης (μισθωτοί, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί), καθώς οι υπόλοιποι εξαιρούνται βάσει νόμου (με κύριους τους συνταξιούχους του ΟΓΑ).

Η «σανίδα σωτηρίας» των 90 εκατομμυρίων ευρώ

Με μέσο όρο μηνιαίας εισφοράς τα 45 ευρώ για τον επικουρικό κλάδο, οι 165.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι εισφέρουν στο ΕΤΕΑΕΠ περίπου 89,1 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η ένεση αυτή ρευστότητας αποδεικνύεται καταλυτική:

Μετά τη λειτουργία του κεφαλαιοποιητικού ταμείου (ΤΕΚΑ) για τους νέους έως 35 ετών, σταμάτησε από το 2023 η είσοδος νέων εισφορών στο ΕΤΕΑΕΠ, αφήνοντας το ταμείο να βασίζεται αποκλειστικά στους παλαιούς ασφαλισμένους.

Για την κάλυψη των ελλειμμάτων, το κράτος υποχρεούται να καλύπτει τη «μαύρη τρύπα» με 160 έως 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ωστόσο, τα 90 εκατομμύρια ευρώ από τους εργαζόμενους συνταξιούχους ήταν αυτά που κράτησαν όρθιο το ταμείο, οδηγώντας σε πλεόνασμα περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ το 2024, ακόμη μεγαλύτερο πλεόνασμα το 2025, αλλά και θετική πρόβλεψη για το 2026. Στα παραπάνω προστίθενται και τα επιπλέον έσοδα από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας —τα οποία συνολικά έφτασαν τα 514 εκατ. ευρώ στα ταμεία— ενισχύοντας περαιτέρω τον κουμπαρά του ΕΤΕΑΕΠ.

Το οξύμωρο: Πλεονάσματα χωρίς αυξήσεις

Παρά την οικονομική ευρωστία των τελευταίων τριών ετών, οι επικουρικές συντάξεις παραμένουν καθηλωμένες. Η αιτία βρίσκεται στη διατήρηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος (άρθρο 96 του ν. 4387/2016).

Η επίμαχη διάταξη προβλέπει ότι μετά το 2019 οι επικουρικές συντάξεις δεν αναπροσαρμόζονται θετικά εφόσον υπάρχει οποιοδήποτε αρνητικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, στην πράξη το υπουργείο δεν έχει ακυρώσει τη ρήτρα, παρότι τα ελλείμματα έχουν εξαφανιστεί και τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν ότι μόνο οι εισφορές των εργαζόμενων συνταξιούχων θα αρκούσαν για να χρηματοδοτήσουν αυξήσεις στις επικουρικές.

Το αποτέλεσμα είναι ένα βαθύ παράδοξο: οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται αιμοδοτούν το επικουρικό σύστημα, το ταμείο παράγει πλεονάσματα, αλλά η νομοθετική αδράνεια στερεί από το σύνολο των δικαιούχων την όποια αναπροσαρμογή των συντάξεών τους.

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