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Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

28.07.2026 07:00

Podcast – Ευγενία Δημητροπούλου: «Στην καριέρα μου είχα τις ευκαιρίες μου, όμως πάλεψα σκληρά για αυτές»

28.07.2026 07:00
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Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και το 8ο Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» παρουσιάζουν, στην πρώτη τους συμπαραγωγή, μια νέα σκηνική εκδοχή του «Ίωνα» του Ευριπίδη, σε προσαρμογή του συγγραφέα Μηνά Βιντιάδη. Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνικών θεσμών αποτελεί πρωτοβουλία των καλλιτεχνικών διευθυντών Δημήτρη Μαραμή, για το Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ», και Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη, για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης.

Η πανελλήνια πρεμιέρα της παράστασης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 στο Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών — στον ίδιο τόπο όπου εκτυλίσσεται η δράση του έργου: στο ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, κάτω από τις Φαιδριάδες Πέτρες, στη σκιά του Παρνασσού. Το δελφικό τοπίο δεν λειτούργησε απλώς ως σκηνικό περιβάλλον της παράστασης, αλλά ως ο φυσικός και συμβολικός πυρήνας του ίδιου του έργου του Ευριπίδη, καθώς ο «Ίων» είναι το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που διαδραματίζεται εξ ολοκλήρου στους Δελφούς. Μετά την πρεμιέρα στους Δελφούς, ακολουθεί καλοκαιρινή περιοδεία σε επιλεγμένες διοργανώσεις και φεστιβάλ της Αθήνας και της περιφέρειας, η οποία είχε πρώτο σταθμό το Κάστρο της Λαμίας.

Εκεί έπαιξε με ιδιαίτερη συγκίνηση η Ευγενία Δημητροπούλου, μιας και η Λαμία είναι η γενέτειρά της. Με αφορμή τη συμμετοχή της στην παράσταση αυτή, μίλησε στο topontiki.gr. Η σκηνοθεσία της παράστασης ανήκει στη Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη και τους βασικούς ρόλους ερμηνεύουν, εκτός από την Ευγενία Δημητροπούλου, ο Γιάννης Εγγλέζος και ο Μάξιμος Μουμούρης. Ο «Ίων» είναι ένα από τα πιο αμφίσημα έργα του Ευριπίδη. Αν και τραγωδία, ενσωματώνει κωμικά και ρομαντικά στοιχεία, ενώ οι ήρωές του δεν εμφανίζονται ως ιδανικές μορφές, αλλά ως βαθιά ανθρώπινα και αντιφατικά πρόσωπα. Σχετικά με την υπόθεση του έργου και τον ρόλο της, η ηθοποιός είπε ότι η Κρέουσα, έπειτα από την κρυφή της ένωση με τον Απόλλωνα, γεννά ένα αγόρι, το οποίο εγκαταλείπει από φόβο και ντροπή. Ο Ερμής μεταφέρει το βρέφος στους Δελφούς, όπου μεγαλώνει υπηρετώντας το ιερό του θεού, χωρίς να γνωρίζει την πραγματική του καταγωγή. Χρόνια αργότερα, η Κρέουσα και ο σύζυγός της, Ξούθος, ανήμποροι να αποκτήσουν παιδιά, φτάνουν στους Δελφούς αναζητώντας χρησμό. Εκεί, μέσα από ένα ακόμη παιχνίδι του Φοίβου, ο Ξούθος πληροφορείται πως ο Ίων είναι γιος του και αποφασίζει να τον πάρει μαζί του στην Αθήνα. Η Κρέουσα, αγνοώντας πως πρόκειται για το δικό της παιδί, επιχειρεί να τον δολοφονήσει. Όμως, η αλήθεια αποκαλύπτεται και το έργο οδηγείται σε μια απρόσμενη κάθαρση.

Αναφέρθηκε επίσης και στη διαδρομή της καριέρας της, που, όπως είπε, είχε ευκαιρίες, για τις οποίες όμως πάλεψε πολύ, για να μπορέσει να τις εκμεταλλευτεί. Τέλος, μίλησε και για τα προσεχή θεατρικά και τηλεοπτικά της σχέδια.

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