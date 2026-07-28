search
ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 08:17
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.07.2026 07:05

Ουκρανία: Επτά νεκροί και πάνω από 20 τραυματίες σε ρωσικά επιθέσεις στα ανατολικά

28.07.2026 07:05
ukraine_drone_attack
φωτογραφία αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 20 τραυματίστηκαν χθες, Δευτέρα (27/7), σε ρωσικά πλήγματα σε κοινότητες κοντά στα μέτωπα του πολέμου στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Εισαγγελείς στην περιφέρεια Ντονέτσκ, επίκεντρο των μαχών στα αχανή μέτωπα (μήκους 1.200 χιλιομέτρων) ανέφεραν ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δυο περιοχές κοντά στην Κοσταντίνιφκα.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα ότι κυρίευσε την πόλη αυτή. Ουκρανοί αξιωματούχοι το διαψεύδουν.

Τέταρτος άνθρωπος σκοτώθηκε κοντά στην Κραματόρσκ, πόλη «οχυρό» του ουκρανικού στρατού, κρίσιμη για την ουκρανική άμυνα στην περιφέρεια. Σύμφωνα με την τοπική εισαγγελία, συνολικά 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Ντονέτσκ.

Στη γειτονική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Ολεξάντρ Χάνζα ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε πάνω από 50 επιθέσεις με χρήση drones και πυροβολικού σε πέντε περιοχές.

Δύο από αυτούς σκοτώθηκαν κοντά στη Νικόπολη, που μπαίνει συχνά στο στόχαστρο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, στην όχθη του Δνείπερου. Άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κοντά στην κοινότητα Σινεκλίκοβε, ανατολικότερα.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, ουκρανικό drone έπληξε εμπορική εγκατάσταση σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους δύο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ – Λίβανος: Νέες συνομιλίες στη Ρώμη για τις «πιλοτικές ζώνες» και μια συμφωνία ειρήνης

ΗΠΑ – Ιράν: Ο Τραμπ βλέπει συμφωνία, η Τεχεράνη διαψεύδει τις διαπραγματεύσεις – Η πρόταση των μεσολαβητών για τα Στενά του Ορμούζ

«Πώς και πού να σκοτώσετε τη Μελάνια Τραμπ»: Βίντεο από το Ιράν παρουσιάζει τις «αδυναμίες» της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SYROS_DIASOSTRIA
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Στο επίκεντρο διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού λίγες μέρες πριν – Το βίντεο ντοκουμέντο με τη διασώστρια, η μαρτυρία «κλειδί» και οι εκτιμήσεις των αρχών

korinthos
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαμίλια Κορινθίας: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο (video)

pyrosvestiki09- new
ΕΛΛΑΔΑ

Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές σήμερα: Σε «κίτρινο» συναγερμό σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και Δωδεκάνησα

Στα 153,9 δις ευρώ «σκαρφάλωσαν» οι καταθέσεις στο τέλος Νοεμβρίου - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση καταθέσεων για λίγους: Άλμα 8,5 δισ. τον Ιούνιο, αλλά το 1% των καταθετών κρατά το 46% των τραπεζικών κεφαλαίων

us army new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μόλις το 33% των πολιτών εγκρίνει τον πόλεμο στο Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kostas-laliotis
ΕΛΛΑΔΑ

O Κώστας Λαλιώτης καταγράφει ένα προσωπικό οδοιπορικό στο Άγιον Όρος - Προδημοσίευση του δοκιμίου του

oreina xoria papigo
TRAVEL

Τα ελληνικά χωριά όπου κοιμάσαι με κουβέρτα ακόμα και τον Αύγουστο – Οι δροσεροί προορισμοί που γλιτώνουν από τον καύσωνα

epidavros
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: 15.700 θεατές αποθέωσαν την Ειρήνη

syros
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Καρέ καρέ η εισβολή της 41χρονης στο σπίτι του ζευγαριού και η καταδίωξη στα σκαλοπάτια

monaxia 60+
ΕΛΛΑΔΑ

Η νέα μοναξιά των 60+: Η σιωπηλή επιδημία που μεγαλώνει στην Ελλάδα - Τα άδεια χωριά, οι «Blue Zones», η... Ικαρία και οι κοινότητες ζωής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 08:16
SYROS_DIASOSTRIA
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Στο επίκεντρο διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού λίγες μέρες πριν – Το βίντεο ντοκουμέντο με τη διασώστρια, η μαρτυρία «κλειδί» και οι εκτιμήσεις των αρχών

korinthos
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαμίλια Κορινθίας: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο (video)

pyrosvestiki09- new
ΕΛΛΑΔΑ

Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές σήμερα: Σε «κίτρινο» συναγερμό σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και Δωδεκάνησα

1 / 3