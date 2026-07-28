Αύξηση καταθέσεων για λίγους: Άλμα 8,5 δισ. τον Ιούνιο, αλλά το 1% των καταθετών κρατά το 46% των τραπεζικών κεφαλαίων

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Μια εικόνα βαθιάς κοινωνικής και οικονομικής ανισορροπίας αποτυπώνουν τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) σε συνδυασμό με την ακτινογραφία του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Αν και οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα σημείωσαν θεαματική άνοδο κατά 8,575 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε μόλις έναν μήνα (Ιούνιος), η ανατομία των τραπεζικών λογαριασμών αποκαλύπτει ότι η ρευστότητα αυτή κατευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά στις επιχειρήσεις και σε ελάχιστους μεγάλους καταθέτες.

Η συντριπτική πλειονότητα των νοικοκυριών εξακολουθεί να κινείται στα όρια της ταμειακής εξάντλησης, βλέποντας την αγοραστική της δύναμη να διαβρώνεται από τη συνεχή πίεση του κόστους ζωής.

Πού πήγαν τα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον μήνα Ιούνιο, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα επιταχύνθηκε στο 8,8% (από 8,1% τον Μαΐο), με τη μηνιαία καθαρή ροή να διαμορφώνεται στα 8,575 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, η κατανομή αυτής της αύξησης είναι αποκαλυπτική:

Οι επιχειρήσεις ήταν οι μεγάλες πρωταγωνίστριες της ανόδου, απορροφώντας τα 7,58 δισεκατομμύρια ευρώ από το συνολικό ποσό, ως αποτέλεσμα της αυξημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας και των εισροών της θερινής περιόδου.

Τα νοικοκυριά κατέγραψαν αύξηση μόλις κατά 995 εκατομμύρια ευρώ (έναντι 340 εκατ. ευρώ τον Μαΐο), ποσό που αντιστοιχεί σε ένα πολύ μικρό κλάσμα της συνολικής μηνιαίας ενίσχυσης.

Η ακτινογραφία του ΤΕΚΕ: Η συγκέντρωση του πλούτου σε αριθμούς

Η εικόνα αυτή συνδέεται άμεσα με τα δομικά στοιχεία του ΤΕΚΕ, τα οποία αποτυπώνουν την τεράστια απόσταση που χωρίζει τις μικρές αποταμιεύσεις των πολλών από τα μεγάλα διαθέσιμα μιας περιορισμένης ομάδας:

Το 1% των καταθετών ελέγχει περίπου το 46% του συνολικού ύψους των τραπεζικών καταθέσεων στη χώρα.

Οι λογαριασμοί με υπόλοιπο άνω των 100.000 ευρώ αποτελούν μόλις το 0,9% του συνολικού αριθμού λογαριασμών, αλλά συγκεντρώνουν το 45,7% των συνολικών κεφαλαίων.

Στον αντίποδα, το 70,6% των συνολικών τραπεζικών λογαριασμών διαθέτει υπόλοιπο έως 1.000 ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι οι συνολικές επιλέξιμες καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 218,65 δισ. ευρώ (αυξημένες κατά 10 δισ. ευρώ ή 4,8% σε ετήσια βάση), η «πίτα» παραμένει συγκεντρωμένη στην κορυφή της εισοδηματικής πυραμίδας.

Η μέγγενη της ακρίβειας και η αδυναμία αποταμίευσης

Για τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, οι λογαριασμοί με υπόλοιπα κάτω των 1.000 ευρώ δεν αποτελούν μέσο αποταμίευσης αλλά ταμειακό πέρασμα για την κάλυψη των υποχρεώσεων του μήνα. Η συσσωρευμένη αύξηση των τιμών στα είδη διατροφής, τη στέγαση, την ενέργεια και τις υπηρεσίες έχει περιορίσει δραστικά τη δυνατότητα δημιουργίας αποθεμάτων ασφαλείας.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι, παρά την ονομαστική βελτίωση των τραπεζικών μεγεθών και την ισχυρή ρευστότητα του επιχειρηματικού τομέα, η μέση ελληνική οικογένεια παραμένει ευάλωτη, παρακολουθώντας την αύξηση των καταθέσεων να αφορά σχεδόν αποκλειστικά τους λίγους.

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