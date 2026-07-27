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27.07.2026 09:46

Σούπερ μάρκετ: Ξεκινά σήμερα η υποβολή δεσμευτικών προτάσεων για τις τιμές βασικών προϊόντων – Στόχος μειώσεις έως 20%

27.07.2026 09:46
TROFIMA-SUPERMARKET
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν από σήμερα τις δεσμευτικές προτάσεις τους για τη συμμετοχή τους στην εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών βασικών αγαθών.
  • Το πρόγραμμα στοχεύει σε πραγματικές μειώσεις τιμών ραφιού από 5% έως 20% σε επιλεγμένα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στα σούπερ μάρκετ.
  • Οι τελικές προτάσεις των επιχειρήσεων θα οριστικοποιηθούν έως τις 3 Αυγούστου και η εφαρμογή των μειώσεων θα ξεκινήσει από τις 31 Αυγούστου.
  • Τα προϊόντα που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια και θα παραμένουν σε αυτήν για τουλάχιστον δύο μήνες.
  • Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς έχει θεσπίσει δεκαέξι δικλίδες προστασίας για την αποφυγή αθέμιτων πρακτικών μεταξύ των ανταγωνιστικών εμπορικών επιχειρήσεων.

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Αρχίζει από σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης των τιμών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να υπάρξουν μειώσεις 5%-20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτίσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ανά κωδικό προϊόντος (barcode), οι οποίες θα αξιολογηθούν στις 28 Ιουλίου, ενώ στις 29 Ιουλίου θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι κωδικοί που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 3 Αυγούστου με την υποβολή των τελικών προτάσεων.

Η πρωτοβουλία προβλέπει πραγματικές μειώσεις στις κανονικές τιμές ραφιού και όχι προσφορές ή άλλες προωθητικές ενέργειες, ενώ ως τιμή αναφοράς θα ληφθεί η κανονική τιμή κάθε προϊόντος στις 27 Αυγούστου. Η εφαρμογή του προγράμματος θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε με σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου στα τέλη Ιουνίου και εξειδικεύτηκε σε νέα σύσκεψη υπό τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας, των προμηθευτών και του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Στις κατηγορίες υψηλής προτεραιότητας περιλαμβάνονται το νωπό κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, τα ζυμαρικά, τα όσπρια, τα άλευρα, τα έλαια, το βρεφικό γάλα και οι πάνες, τα είδη πρωινού, τα αναψυκτικά, τα απορρυπαντικά, τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και τα σχολικά είδη. Η Αρχή επισημαίνει ότι η συμμετοχή θα πρέπει να αφορά προϊόντα υψηλής εμπορικής σημασίας και όχι περιορισμένης κυκλοφορίας.

Οι επιχειρήσεις θα υποβάλουν αναλυτικά στοιχεία για κάθε προϊόν ανά barcode, δηλώνοντας μεταξύ άλλων την υφιστάμενη και τη νέα τιμή, το ποσοστό μείωσης και τη διάρκεια εφαρμογής της. Τα προϊόντα που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία θα πρέπει να παραμένουν σε αυτήν τουλάχιστον δύο μήνες.

Παράλληλα, οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται για τα προϊόντα που συμμετέχουν μέσω ειδικής ενότητας στην πλατφόρμα PosoKanei, ενώ στα καταστήματα θα υπάρχει ενιαία σήμανση στα ράφια για την εύκολη αναγνώρισή τους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή έχει προβλέψει 16 δικλίδες προστασίας του ανταγωνισμού, απαγορεύοντας οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων σχετικά με τιμές, ποσοστά μειώσεων, κόστη ή εμπορική στρατηγική. Όπως επισημαίνει, η επιτυχία της πρωτοβουλίας θα κριθεί από το πραγματικό όφελος που θα φτάσει στα ελληνικά νοικοκυριά μέσω ουσιαστικών και διατηρήσιμων μειώσεων στις τιμές βασικών αγαθών.

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