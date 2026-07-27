«Φωτιά» στα τιμολόγια ρεύματος τον Αύγουστο: Άλμα +24% στη χονδρεμπορική, το ράλι του φυσικού αερίου και το «κύμα» φυγής στα μπλε τιμολόγια

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Ισχυρό σοκ στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών αναμένεται να προκαλέσουν οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος του Αυγούστου. Η εκτόξευση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά κατά περισσότερο από 24% τις πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου, σε συνδυασμό με το νέο «ράλι» στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο ενεργειακό σκηνικό στην καρδιά της θερινής περιόδου.

Για τα ελληνικά νοικοκυριά, η επιβάρυνση είναι διπλή: από τη μία πλευρά αυξάνεται η τιμή της κιλοβατώρας στα κυμαινόμενα τιμολόγια και από την άλλη οι υψηλές θερμοκρασίες εκτοξεύουν την κατανάλωση λόγω της αδιάλειπτης χρήσης των κλιματιστικών.

Το «εκρηκτικό» κοκτέιλ της αύξησης

Η κατακόρυφη άνοδος στις τιμές του ρεύματος δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά σε μια σειρά από παράλληλες πιέσεις που εκδηλώνονται ταυτόχρονα:

1. Γεωπολιτική αβεβαιότητα & Φυσικό Αέριο: Η αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ανέτρεψε τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση. Τα συμβόλαια παράδοσης Σεπτεμβρίου στον ολλανδικό κόμβο TTF εκτινάχθηκαν από τα 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα σε επίπεδα άνω των 58 ευρώ.

2. Άδειες ευρωπαϊκές αποθήκες: Η Ευρώπη καλείται να αναπληρώσει τα αποθέματά της ενόψει χειμώνα. Οι αποθήκες βρίσκονται μόλις στο 54,3% της πληρότητας (από το χαμηλό του 28% τον Απρίλιο), παραμένοντας περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο. Ο στόχος για 90% πληρότητα έως την 1η Νοεμβρίου θα επιτευχθεί πλέον πολύ ακριβότερα.

3. Θερινή ζήτηση & Βραδινό έλλειμμα: Η αυξημένη κατανάλωση λόγω καύσωνα και τουρισμού πιέζει το σύστημα. Το πρόβλημα οξύνεται τις βραδινές ώρες, όταν η παραγωγή των φωτοβολταϊκών μηδενίζεται ενώ η ζήτηση παραμένει στο κατακόρυφο. Για να καλυφθεί το κενό, επιστρατεύονται οι ακριβές μονάδες φυσικού αερίου, τα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ και η «Πτολεμαΐδα 5», με το αέριο να καθορίζει την τελική οριακή τιμή.

Στη «μέγγενη» τα πράσινα και κίτρινα τιμολόγια

Αυτές οι αναταράξεις στη χονδρεμπορική μεταφέρονται άμεσα στη λιανική, επηρεάζοντας πρωτίστως τα «πράσινα» (ειδικά) και «κίτρινα» (κυμαινόμενα) τιμολόγια.

Η αδράνεια των πολλών: Παρά τις επικείμενες αυξήσεις, το 54,43% των καταναλωτών (3.231.219 παροχές) παραμένει εγκλωβισμένο στο «πράσινο» τιμολόγιο. Αν και καταγράφεται μείωση από το 57,98% που ήταν τον Δεκέμβριο του 2025, η πλειονότητα των νοικοκυριών εξακολουθεί να μην αλλάζει πρόγραμμα, κυρίως λόγω αδράνειας και δυσκολίας σύγκρισης της αγοράς.

«Μαζική φυγή» προς τα σταθερά «μπλε» τιμολόγια

Μπροστά στο νέο κύμα ακρίβειας, οι καταναλωτές αναζητούν ασφάλεια και προβλεψιμότητα, στρεφόμενοι μαζικά στα σταθερά «μπλε» τιμολόγια.

Αύξηση 217.000+ παροχών: Μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες (Δεκέμβριος 2025 – Απρίλιος 2026), οι παροχές στα μπλε τιμολόγια αυξήθηκαν από 1.653.984 σε 1.871.421.

Μερίδιο αγοράς στο 31,53%: Το ποσοστό των σταθερών προγραμμάτων σκαρφάλωσε από το 27,83% στο 31,53%.

Η στροφή αυτή δεν προσφέρει μόνο προστασία από τις διακυμάνσεις, αλλά αποδεικνύεται και οικονομικά συμφέρουσα. Σύμφωνα με τα επίσημα απολογιστικά στοιχεία της ΡΑΑΕΥ, για μια μέση μηνιαία κατανάλωση 330 κιλοβατωρών, τα «μπλε» τιμολόγια αποτελούσαν τη φθηνότερη επιλογή στους 8 από τους 12 μήνες του περασμένου έτους (2025), καταρρίπτοντας τον μύθο ότι τα σταθερά προγράμματα είναι πάντα ακριβότερα.

Αβέβαιο το τοπίο για το φθινόπωρο

Όσο το κόστος αναπλήρωσης των ευρωπαϊκών αποθεμάτων φυσικού αερίου παραμένει υψηλό και οι γεωπολιτικές εντάσεις συντηρούνται, η αποκλιμάκωση στις τιμές του ρεύματος φαίνεται να απομακρύνεται. Για τα νοικοκυριά, ο Αύγουστος αναμένεται να είναι ένας από τους πιο «καυτούς» μήνες της χρονιάς, όχι μόνο θερμοκρασιακά αλλά και λογιστικά.

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