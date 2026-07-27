Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πέντε τραυματίες (videos)

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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Σιάτλ, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού Bite of Seattle, που διεξαγόταν στο Seattle Center, σε μικρή απόσταση από το εμβληματικό Space Needle.

Όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, σύμφωνα με τους Seattle times από την επίθεση δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι πέντε τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται ένα παιδί μόλις 2 ετών με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάστασή του είναι σταθερή.

Police are investigating a shooting. Multiple shooting victims. Shots fired at the Seattle Center. More information to come. Please avoid the area. — Seattle Police Department (@SeattlePD) July 27, 2026

Οι υπόλοιποι τραυματίες είναι τρεις γυναίκες ηλικίας 56, 40, 39, καθώς και ένας άνδρας 23 ετών.

VIDEO: Person handcuffed amid reported multi-victim shooting at Bite of Seattle festival, taking place at the Seattle Center. pic.twitter.com/6mApBSoKhp — Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 27, 2026

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχουν συλληφθεί τουλάχιστον δύο ύποπτοι με τις αρχές νωρίτερα να αναφέρουν ότι είχαν συλλάβει ένα άτομο και αναζητούσαν ακόμη δύο, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρρείτο οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος.

🚨Eyewitnesses say it was a chaotic scene after the mass casualty shooting at #Seattle Centre.https://t.co/BgLiDSKVRM pic.twitter.com/CamLirjhldpic.twitter.com/AAZSamyC2k #Seattle_Center, at the annual Bite of Seattle, at least 6 people shot, not known their status. Happened… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 27, 2026

Η αστυνομία του Σιάτλ κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού.

BREAKING: Multiple people have been shot at Seattle Center in Washington state. pic.twitter.com/ZW64MgojyI July 27, 2026

Το νοσοκομείο Harborview Medical Center επιβεβαίωσε ότι δέχεται τραυματίες από το συμβάν.

Αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στο φεστιβάλ δήλωσαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι άκουσαν επτά έως οκτώ πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα εκατοντάδες άνθρωποι να αρχίσουν να τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση αναζητώντας ασφαλές σημείο.

«Ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος παντού», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Video: Shots heard, people fleeing at Seattle Center in Washington state. Reports of multiple victims.



Livestream: Hawaiian Honey Cones. pic.twitter.com/YGv30969z2 — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 27, 2026

Σύμφωνα με μαρτυρίες σε τοπικά μέσα, τουλάχιστον 6 άτομα έχουν πυροβοληθεί, ανάμεσά του και παιδί.

Μετά το περιστατικό, η διοίκηση του Seattle Center Monorail ανακοίνωσε ότι διέκοψε τη λειτουργία του τρένου για το υπόλοιπο της ημέρας, γνωστοποιώντας ότι τα δρομολόγια θα επαναληφθούν το πρωί της Δευτέρας.

More accounts from people who were at Bite of Seattle.



Still unconfirmed how many shot. Witnesses told me they saw 6. Sounds like a child is among the victims. We do not know conditions. pic.twitter.com/OvQClbCeBu — Jeremy Harris (@JeremyHarrisTV) July 27, 2026

Το Bite of Seattle αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της πόλης, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες με εκατοντάδες περίπτερα εστίασης και ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις.

شرطة سياتل(seattle center) بولاية واشنطن: نحقق في حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

هيدي أميركا ما فيها حصرية السلاح بيد الدولة 😉 pic.twitter.com/MMXXf1Bhsk — Nada 🇱🇧 (@nadaib89) July 27, 2026

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