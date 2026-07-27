Απειλές Τραμπ παρά το «πάγωμα» των βομβαρδισμών στο Ιράν – «Έχουμε περισσότερα πυρομαχικά απ’ όσα χρειαζόμαστε»

Takeaways by to pontiki AI Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε τις αναφορές περί έλλειψης αμερικανικών πυρομαχικών, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τα μεγαλύτερα αποθέματα παγκοσμίως.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε εικόνες τεχνητής νοημοσύνης που απεικονίζουν επιθέσεις σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και ναυτικά μέσα.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού προειδοποίησε για γεωγραφική επέκταση της σύρραξης, εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τις επιθετικές ενέργειες κατά της χώρας.

Εκπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ δήλωσε ότι η κυβέρνηση διατηρεί όλες τις επιλογές ανοιχτές, αφήνοντας παράλληλα περιθώριο για διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε τις πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του διαθέτει μεγαλύτερα αποθέματα από οποιοδήποτε άλλο κράτος.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στη Wall Street Journal, ο Τραμπ απέρριψε τις πληροφορίες περί περιορισμένων στρατιωτικών αποθεμάτων.

«Έχουμε πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο και πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε», δήλωσε.

Σύμφωνα με το Axios, καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Τραμπ να μην προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση είχε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, της CENTCOM.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στην Τεχεράνη, δημοσιεύοντας εικόνες τεχνητής νοημοσύνης που παραπέμπουν σε πλήγματα κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και ιρανικών πλοίων.

Σε μία από αυτές εμφανίζονται πολεμικά αεροσκάφη, δημιουργημένα με τεχνητή νοημοσύνη, να βομβαρδίζουν πετρελαϊκή εγκατάσταση. Η εικόνα συνοδεύεται από τη φράση «Επίθεση στο Χαργκ», αναφορά στο νησί Χαργκ, το σημαντικότερο κέντρο εξαγωγής ιρανικού πετρελαίου.

Ο Τραμπ συνέχισε με διαδοχικές αναρτήσεις υπό τη λεζάντα «Τώρα είναι δικό μας το πετρελαιοφόρο». Στις εικόνες εμφανίζεται να κρατά την αμερικανική σημαία πάνω σε πλοίο που παραπέμπει σε ιρανικό τάνκερ.

Σε διαφορετικές εκδοχές προστέθηκαν Αμερικανοί στρατιώτες, καθώς και μορφές που φαίνεται να απεικονίζουν Ιρανούς θρησκευτικούς ηγέτες.

Ακολούθησε μία ακόμη εικόνα με τη φράση «Τέρμα οι μηχανές», στην οποία παρουσιάζεται ένα ιρανικό πλοίο να ανατινάζεται.

Τεχεράνη: Σε «δύσκολη και ασταθή» κατάσταση

Όλα αυτά λίγες ώρες αφότου ο ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει «χώρο» για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν.

«Αυτό που κάνει ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Τραμπ) αυτή τη στιγμή (…) είναι πως αφήνει χώρο για διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται», διαβεβαίωσε χθες Κυριακή ο Μάικ Γουόλτς το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, τονίζοντας ωστόσο πως ο ρεπουμπλικάνος δεν αποφάσισε οριστικά να μην προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση όπως απείλησε προ ημερών την Τεχεράνη: «διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι».

Οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στο Ιράν ανεστάλησαν από το βράδυ της Παρασκευής (24/7), έπειτα από δύο εβδομάδες πληγμάτων χωρίς προηγούμενο έπειτα από την κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο.

Από την άλλη, το Ιράν δεν ανακοίνωσε καμιά επίθεση εναντίον αμερικανικών βάσεων σε μοναρχίες του Κόλπου, συμμάχους της Ουάσιγκτον. Δεν κηρύχθηκε κανένας νυχτερινός συναγερμός στις χώρες αυτές.

«Καθώς η στρατηγική μας βασίζεται ουσιαστικά στην ανταπόδοση, διακόψαμε επίσης τις επιχειρήσεις μας», σχολίασε εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, ο Μοχαμάντ Ακραμινιά.

Κατά την άποψη της Τεχεράνης, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «δύσκολη και ασταθή» κατάσταση και πιθανόν αναζητούν «νέα στρατηγική», όπως το έθεσε ο Μοχαμάντ Ακραμινιά.

Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να συνεχίσει την παύση των επιχειρήσεών της, υπό την προϋπόθεση ότι και η Ουάσινγκτον θα αποφύγει νέα πλήγματα.

«Η θέση του Ιράν παραμένει “επίθεση για επίθεση”. Εάν σταματήσουν οι επιθέσεις, το Ιράν θα σταματήσει επίσης τις επιχειρήσεις του. Αυτό το μήνυμα έχει ήδη μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε.

Η ίδια πηγή υπογράμμισε, πάντως, ότι στην Τεχεράνη επικρατεί περισσότερος σκεπτικισμός παρά αισιοδοξία για τις αμερικανικές προθέσεις.

«Η κυρίαρχη άποψη είναι ότι η παύση είναι τακτική και όχι πραγματική», πρόσθεσε.

Στήριξη Νετανιάχου σε Τραμπ

Δύο ημέρες πριν από την επίσκεψη στην Ουάσιγκτον του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος συνηγορεί πάγια υπέρ σκληρής γραμμής έναντι της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν προειδοποίησε τους Αμερικανούς: αν «αφεθούν να εξαπατηθούν ξανά» από τον ισραηλινό πρωθυπουργό και «επιμείνουν να συνεχίσουν τον πόλεμο, ειδικά με αεροπορικά πλήγματα», η σύρραξη «θα επεκταθεί γεωγραφικά».

Ο Νετανιάχου από την πλευρά του είπε πως «υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες» του Ντόναλντ Τραμπ να βάλει τέλος στις υποτιθέμενες φιλοδοξίες της Τεχεράνης να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

«Αν μπορούσαμε να καταλήξουμε σε αυτό χωρίς μάχες υψηλής έντασης θα ήταν καλό», δήλωσε χθες στο Fox News.

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση στο Pride του Βερολίνου: Πώς έπεσε νεκρός ο 21χρονος δράστης – Η συμπλοκή με την αστυνομία και οι πυροβολισμοί

Κίνα: 10 νεκροί από ξαφνική πλημμύρα στη βορειοδυτική πλευρά της χώρας

Σάλος στην Κύπρο: Προεκλογική γιγαντοπινακίδα πρώην αρχηγού του IDF σε αυτοκινητοδρόμο – Οργή για τον «αποικισμό» από το Ισραήλ

