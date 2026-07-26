Axios: Αμερικανός διοικητής εισηγήθηκε τη λήξη των βομβαρδισμών στο Ορμούζ – «Η επιχείρηση έχει εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της»

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Ο επικεφαλής των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, πρότεινε να τερματιστούν οι βομβαρδισμοί στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της, όπως ανέφεραν στο Axios δύο πηγές με γνώση της θέσης του.

Η πρόταση του ναυάρχου Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), μαζί με τις εισηγήσεις άλλων συμβούλων, διαδραμάτισε ρόλο στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «παγώσει» την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, ανέφεραν οι πηγές.

Η εκτίμηση αυτή αντανακλά την αναγνώριση, τόσο από τους στρατιωτικούς όσο και από τους πολιτικούς συμβούλους του Τραμπ, ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν συγκεκριμένα όρια – ιδιαίτερα όταν βασίζονται αποκλειστικά σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Για πρώτη φορά έπειτα από δύο εβδομάδες, ο Τραμπ έδωσε εντολή στον στρατό να σταματήσει τα πλήγματα και να μην πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων στις νότιες ακτές του Ιράν και στην περιοχή του Ορμούζ.

Η απόφαση ελήφθη μετά από συνάντηση με κορυφαίους συμβούλους και στρατιωτικούς αξιωματούχους, οι οποίοι παρουσίασαν στον πρόεδρο ένα νέο σχέδιο επιθέσεων για την ίδια ημέρα.

Τις ημέρες πριν από τη συνάντηση, ο Τραμπ φαινόταν να προσανατολίζεται προς την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων, όμως η στάση του άρχισε να αλλάζει το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με τις πηγές του Axios.

Η απόφασή του να σταματήσει στους βομβαρδισμούς στην περιοχή του Ορμούζ οριστικοποιήθηκε την Παρασκευή.

Νωρίτερα στην εβδομάδα, ο ναύαρχος Κούπερ υπέβαλε τις προτάσεις του σχετικά με τα επόμενα βήματα στο Πεντάγωνο, στο Γενικό Επιτελείο και στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τις πηγές, τονίζοντας ότι οι δύο εβδομάδες επιθέσεων στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ είχαν περιορίσει σημαντικά την ικανότητα του Ιράν να επιτεθεί σε πλοία.

Ο Κούπερ επισήμανε ότι οι καθορισμένοι στόχοι των βομβαρδισμών είχαν, ως επί το πλείστον, εξαντληθεί.

Ο επικεφαλής της CENTCOM ανέφερε ότι ένα πιθανό επόμενο βήμα θα ήταν η επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εξουδετέρωση του 20% των στόχων που είχε ορίσει ο αμερικανικός στρατός, αλλά δεν χτύπησε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Epic Fury».

Ελλείψει απόφασης για επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις, τόνισε ότι δεν είχε νόημα να συνεχιστεί η εκστρατεία βομβαρδισμών των δύο προηγούμενων εβδομάδων, ανέφεραν οι πηγές.

Σύμφωνα με τις πηγές του Axios, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν, προειδοποίησε επίσης κατ’ ιδίαν τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και τον Τραμπ ότι η έλλειψη αναχαιτιστικών θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητα προστασίας των αμερικανικών δυνάμεων και των συμμάχων στην περιοχή. Η προειδοποίηση του Κέιν μεταδόθηκε για πρώτη φορά από την εφημερίδα New York Times.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν και το Ομάν εξακολουθούν να διαπραγματεύονται μια νέα συμφωνία για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, η οποία θα έχει ως στόχο να επιτρέψει τη διέλευση πλοίων χωρίς επιθέσεις.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών θα ήταν αποδεκτή από τον Τραμπ. Αν δεν την δεχτεί, ο πόλεμος θα μπορούσε να κλιμακωθεί ξανά.

Η κατάσταση όμως φαίνεται να είναι ήρεμη για την ώρα, με τις δύο πλευρές να έχουν αναστείλει τις επιθέσεις τους.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε την Κυριακή ότι, ενώ ο Τραμπ «διατηρεί όλες τις επιλογές ανοιχτές», ο πρόεδρος «αφήνει επίσης κάποιο περιθώριο για συνομιλίες με το Ιράν». Ο Γουόλτς σημείωσε ακόμη ότι οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν «συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα».

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούν να συζητούν σχετικά με τη διεθνή διάσκεψη που επιθυμούν να συγκαλέσουν αργότερα αυτή την εβδομάδα, με σκοπό τη δημιουργία μιας συμμαχίας για την προστασία του Στενού του Ορμούζ και την απομάκρυνση των ναρκών από το θαλάσσιο πέρασμα. Δεν έχει καθοριστεί ακόμη η τελική ημερομηνία της διάσκεψης.

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