Επίθεση με χειροβομβίδα: Και τέταρτο άτομο που σχετίζεται με την υπόθεση αναζητά η αστυνομία – 2.500 ευρώ ήταν η αμοιβή του Αιγύπτιου

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Η έρευνα της αστυνομίας για την υπόθεση της επίθεσης με χειροβομβίδα έχει επικεντρωθεί και σε τέταρτο άτομο, το οποίο φέρεται να έδωσε την εντολή στον 31χρονο Αιγύπτιο κρατούμενο στα Διαβατά να οργανώσει το χτύπημα.

Οι πέντε πιθανοί στόχοι του Αιγύπτιου ήταν ο δικαστικός λειτουργός Ισίδωρος Ντογιακος, ένας αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, δύο δημοσιογράφοι και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος.

Όπως ανέφερε την Κυριακή η ΕΡΤ, ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός της επίθεσης είχε προσωπικές εμμονές με τα πρόσωπα που είχε βάλει στο στόχαστρο.

Στη συνέχεια ήλθε σε επικοινωνία με τον 31χρονο Αιγύπτιο στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος στη συνέχεια αναζήτησε το πρόσωπο που θα υλοποιούσε το σχέδιο. Πρόκειται για τον 30χρονο Αιγύπτιο που φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο του φυσικού αυτουργού.

Η αμοιβή του 30χρονου ήταν 2.500 ευρώ για την επίθεση, τα 500 ευρώ προκαταβολικά και τα υπόλοιπα μετά τη ρίψη της χειροβομβίδας.

Οι Αρχές, ανέφερε ακόμη η ΕΡΤ, εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις επικοινωνίες των δύο Αιγυπτίων. Στο κινητό τηλέφωνο του 30χρονου εντοπίστηκαν μάλιστα ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και στίγματα από χάρτες που έστειλε ο 31χρονος κρατούμενος. Η πρώτη επικοινωνία τους έγινε στις 21 Ιουλίου.

Η αμοιβή του 30χρονου ήταν 2.500 ευρώ για την επίθεση, τα 500 ευρώ προκαταβολικά και τα υπόλοιπα μετά τη ρίψη της χειροβομβίδας.

Οι Αρχές, ανέφερε ακόμη η ΕΡΤ, εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις επικοινωνίες των δύο Αιγυπτίων. Στο κινητό τηλέφωνο του 30χρονου εντοπίστηκαν μάλιστα ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και στίγματα από χάρτες που έστειλε ο 31χρονος κρατούμενος. Η πρώτη επικοινωνία τους έγινε στις 21 Ιουλίου.

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