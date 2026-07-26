Σαντορίνη: 62χρονη Βρετανίδα τουρίστρια βρέθηκε νεκρή σε καμπίνα κρουαζιερόπλοιου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το πρωί της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Σαντορίνης από τον ναυτικό πράκτορα κρουαζιερόπλοιου σημαίας Νήσων Μάρσαλ, ότι 62χρονη αλλοδαπή επιβάτιδα (υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου) απεβίωσε εντός της καμπίνας της.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, η ανωτέρω μεταφέρθηκε με επιβατηγό – λάντζα στον λιμένα «ΑΘΗΝΙΟΣ» ν. Θήρας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Λιμεναρχείο Θήρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η μεταφορά της σορού στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Διαβάστε επίσης:

Κοζάνη: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ένα άτομο από τη φωτιά στην Τραπεζίτσα – Οριοθετήθηκε από την Πυροσβεστική

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Επιμένει στην αθωότητά του ο 65χρονος Ιταλός – «Η Μαρία πυροβόλησε τον γιο της και μετά έδωσε τέλος στη ζωή της» (Video)

Μοναστηράκι: Συναγερμός και προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας για ύποπτη βαλίτσα – Άνηκε σε τουρίστα που την ξέχασε