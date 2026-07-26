Κοζάνη: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ένα άτομο από τη φωτιά στην Τραπεζίτσα – Οριοθετήθηκε από την Πυροσβεστική

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Ένα άτομο τραυματίστηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή (27/7) στην Τραπεζίτσα Κοζάνης η οποία τέθηκε υπό έλεγχο.
Ο εγκαυματίας νοσηλεύεται στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατόρθωσαν να την θέσουν υπό έλεγχο.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, καθώς και 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.
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