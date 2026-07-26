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26.07.2026 07:09

Παιδί στην παραλία: Τα λάθη με σωσίβια, μπρατσάκια και φουσκωτά παιχνίδια

26.07.2026 07:09
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  • Τα φουσκωτά παιχνίδια και τα μπρατσάκια δημιουργούν μια ψευδαίσθηση ασφάλειας και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το κατάλληλο σωσίβιο ή την επίβλεψη.
  • Οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση πιστοποιημένων σωσιβίων γιλέκων που εφαρμόζουν σωστά στο σώμα του παιδιού ανάλογα με το βάρος του.
  • Τα μεγάλα φουσκωτά αντικείμενα παρασύρονται εύκολα από τον άνεμο και τα ρεύματα, θέτοντας σε κίνδυνο τα παιδιά που τα χρησιμοποιούν στη θάλασσα.
  • Η αδιάλειπτη προσοχή του ενήλικα παραμένει το σημαντικότερο μέσο πρόληψης, καθώς ο πνιγμός συμβαίνει συχνά με τρόπο γρήγορο και εντελώς σιωπηλό.

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Μπρατσάκια, κουλούρες και φουσκωτά στρώματα βρίσκονται σε κάθε οικογενειακή εξόρμηση στη θάλασσα. Δημιουργούν, όμως, συχνά μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση ασφάλειας. Κανένα φουσκωτό βοήθημα δεν αντικαθιστά το κατάλληλο σωσίβιο και, κυρίως, τη συνεχή επίβλεψη ενός ενήλικα.

Τα μπρατσάκια δεν εμποδίζουν τον πνιγμό

Τα μπρατσάκια μπορούν να ξεφουσκώσουν, να γλιστρήσουν από τα χέρια ή να κρατήσουν το παιδί σε λανθασμένη θέση. Οι κουλούρες ενδέχεται να αναποδογυρίσουν και να εγκλωβίσουν ένα μικρό παιδί με το κεφάλι μέσα στο νερό. Ιδιαίτερα επικίνδυνα θεωρούνται τα σωσίβια λαιμού για βρέφη, καθώς μπορεί να φύγουν από τη θέση τους χωρίς ο γονέας να προλάβει να αντιδράσει.

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής τονίζει ότι μπρατσάκια και φουσκωτά παιχνίδια μπορούν να ξεφουσκώσουν και δεν αποτρέπουν τον πνιγμό.

Για παιδιά που δεν γνωρίζουν καλό κολύμπι επιλέγουμε πιστοποιημένο σωσίβιο γιλέκο, κατάλληλο για το βάρος και το μέγεθός τους. Πρέπει να εφαρμόζει σταθερά, χωρίς να ανεβαίνει προς το κεφάλι όταν το τραβάμε από τους ώμους, και όλα τα λουριά να είναι δεμένα σωστά. Το δοκιμάζουμε πρώτα σε ρηχά νερά, ώστε το παιδί να μάθει πώς το κρατά στην επιφάνεια.

Ακόμη και το σωστό σωσίβιο δεν επιτρέπει στον ενήλικα να απομακρυνθεί ή να κοιτάζει το κινητό του. Στα μικρά παιδιά ο συνοδός πρέπει να βρίσκεται μέσα στο νερό, σε απόσταση αγγίγματος. Η επίβλεψη ανατίθεται κάθε φορά σε έναν συγκεκριμένο ενήλικα και όχι γενικά «σε όλους», γιατί έτσι συχνά θεωρεί ο καθένας ότι παρακολουθεί κάποιος άλλος.

Τα φουσκωτά παρασύρονται εύκολα

Στρώματα, μονόκεροι, βάρκες και άλλα μεγάλα φουσκωτά είναι παιχνίδια, όχι σωστικά μέσα. Ο άνεμος και τα θαλάσσια ρεύματα μπορούν να τα απομακρύνουν από την ακτή μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Δεν τα χρησιμοποιούμε όταν φυσά, δεν δένουμε το παιδί επάνω τους και δεν το αφήνουμε να απομακρυνθεί, ακόμη κι αν η θάλασσα φαίνεται ήρεμη.

Τα μαθήματα κολύμβησης μειώνουν τον κίνδυνο, αλλά δεν κάνουν ένα παιδί «απρόσβλητο». Η κούραση, ο φόβος, ένα κύμα ή μια ξαφνική εισπνοή νερού μπορούν να αποδιοργανώσουν ακόμη και έναν σχετικά έμπειρο μικρό κολυμβητή.

Ο πνιγμός, τέλος, συνήθως δεν συνοδεύεται από κραυγές και θεαματικές κινήσεις. Μπορεί να είναι γρήγορος και σιωπηλός. Γι’ αυτό ο σημαντικότερος εξοπλισμός στην παραλία δεν αγοράζεται: είναι η αδιάλειπτη προσοχή του ενήλικα.

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