Ο Άκης κι ο Χιώτης, οι κόντρες στην πρωινή ενημερωση, η Φαίη και το dominoeffect το ΣΚ, το-πολύ- πιθανό comeback του Πάνου Σόμπολου, η κινητικότητα για το MegaRadio και οι μεταγραφές του ΣΚΑΪ

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«Σκληροπυρηνικό» δίδυμο στο «Καλημέρα Ελλάδα»…

Ετοιμάζεται για πάρα πολύ πρωινές εγέρσεις συντόμως ο Βασίλης Χιώτης. Θα κάνει παρέα στον Άκη Παυλόπουλο και μαζί θα αναλάβουν από αρχές Σεπτεμβρίου το ανανεωμένο «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1.

… προσδίδει ενδιαφέρον στην πρωινή ενημερωτική ζώνη

Ο ΑΝΤ1 ανατοποθετείται με αποφασιστικότητα στη «μάχη» τηλεθέασης της πρωινής ενημέρωσης και ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά του ανταγωνισμού.

Οι κόντρες και λόγω ανθρωπογεωγραφίας ενέχουν το στοιχείο της πρόκλησης στη «ζώνη» 07.00- 10.00.:

ΑΝΤ1 Παυλόπουλος- Χιώτης

Mega Χασαπόπουλος- Βούλγαρη

Open Νιφλής- Κολοκυθάς

ΣΚΑΪ Οικονόμου- Πιτταράς

ΕΡΤNews Παπαχλιμίντζος- Παπαμιχαήλ

Αναμένονται σκληρά τζαρτζαρίσματα…

Domino effect, λόγω Σκορδά, στα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου από Σεπτέμβρη

Ενδιαφέρον (ως ένα βαθμό) αναμένεται να έχει το τοπίο που κατά εκτιμήσεις πάει να διαμορφωθεί στη μεταπρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου κυρίως σε ANT1, Alpha, Mega.

Η τράπουλα με μια έννοια ανακατεύεται, με όσα έχουν γίνει γνωστά για τους μέχρι τώρα σχεδιασμούς των καναλιών, από την κίνηση του ΑΝΤ1 να επανεντάξει στο δυναμικό του τη Φαίη Σκορδά αξιοποιώντας την στη μεσημεριανή ζώνη του γουίκεντ με τρίωρης διάρκειας εκπομπή, όπως λέγεται, με πρόθεση- αν δεν αλλάξει κάτι στην πορεία- να αναμετρηθεί με την εκπομπή- σταθερή αξία του Alpha τα Σαββατοκύριακα, «Καλύτερα δεν γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού.

Ο σκεπτικισμός του ΑΝΤ1 του προηγούμενου καιρού για κατάργηση της συγκεκριμένης τυπολογίας προγράμματος, το οποίο αρχικά, την σεζόν που τέλειωσε, παρουσίαζε η Ελένη Τσολάκη και μετά η Κατερίνα Καραβάτου όπως όλα δείχνουν ρυθμίστηκε.

Επιπλέον η Σκορδά θα αναλάβει, όπως λέγεται στην τηλεοπτική πιάτσα, την παρουσίαση του σόου «Dancing with the stars».

To Mega παράλληλα έπειτα από την προώθηση της Σίσσυς Χρηστίδου στο καθημερινό πρόγραμμα του απέναντι στα πρωινάδικα του ανταγωνισμού λέγεται ότι θα αναπληρώσει το κενό με νέα αντίστοιχη multi εκπομπή. Εξετάστηκε η μετακίνηση προς τα εμπρός της εκπομπής «Εξελίξεις τώρα» αλλά το πιθανότερο η Αναστασία Γιάμαλη δεν θα είναι εκείνη που θα βρεθεί από το φθινόπωρο «απέναντι» σε Σκορδά και Γερμανού. Η σκέψη, εξάλλου, που διέρρευσε από τον Alpha να είναι μαγνητοσκοπημένο το «Καλύτερα δεν γίνεται» της Κυριακής, φαίνεται να τέθηκε στην άκρη. Πιθανόν λόγω του domino effect με τη Σκορδά κλπ κλπ.

Ο… πατριάρχης του αστυνομικού ρεπορτάζ συζητά με το Open…

Κύκλοι από το κανάλι της Παιανίας επιβεβαιώνουν, άνευ επισημότητας, ότι ο σταθμός συζητά με τον Πάνο Σόμπολο βραδινή εκπομπή με θεματολογία από τα αστυνομικά χρονικά, εγκλημάτων που συγκλόνισαν το πανελλήνιο.

… ενώ παρουσιαστής του σταθμού έχει δεχθεί κρούση για να περάσει στην πολιτική

Ανέκαθεν η δημοσιογραφία αποτελούσε δεξαμενή άντλησης ανθρώπων της για την πολιτική. Αν μάλιστα ο δημοσιογραφικός λόγος αρθρώνεται και με… καθαρές κουβέντες, φυσικό επόμενο είναι να έχει τραβήξει,προσφάτως, την προσοχή κομμάτων, ενός παλιού προοδευτικού και ενός υπο σύσταση συντηρητικού.

Βέβαια την περασμένη εβδομάδα φήμες ήθελαν δύο άλλα κόμματα, από τα μικρά, επίσης εκ διαμέτρου αντίθετα, να έχουν κάνει κρούσεις.

Σε δοκιμασία οι λεπτές ισορροπίες ενημερωτικών δίδυμων τηλεοπτικού οργανισμού

Οι επόμενες περίπου 45 ημέρες- ή και λιγότερες- θα είναι καταλυτικές για την διατήρηση συνύπαρξης παρουσιαστών σε εκπομπές σταθμού με έντονα ενημερωτικά χαρακτηριστικά. Το θέμα δεν είναι αν θα πουν από κοινού «καλο καλοκαίρι», αλλά αν θα είναι μαζί για το «καλή σεζόν» μετά τις διακοπές του Αυγούστου.

Τρέχουν και λόγω ΔΕΘ, για να είναι έτοιμο το Mega Radio, ή όπως αλλιώς θα λέγεται

O κύβος ερρίφθη και το αδελφό ειδησεογραφικό ενημερωτικό ραδιόφωνο του Mega ετοιμάζεται ώστε να εκπέμψει αρχές Σεπτεμβρίου, έχοντας κατά νου ότι στο ημερολόγιο τότε είναι και η ΔΕΘ. Προφανώς το γενικό πρόσταγμα έχει ο Σταμάτης Μαλέλης. Διευθυντής Ενημέρωσης από την Τρίτη ανέλαβε ο Γιώργος Κακούσης, με αμέτρητες ώρες στον ραδιοφωνικό αέρα (και με τηλεοπτική εμπειρία). Σε επίπεδο περιεχομένου διευθυντής είναι ο επίσης έμπειρος Νίκος Νικολακόπουλος.

Ηχηρή λογίζεται η μεταγραφή του Παύλου Τσίμα. Βολιδοσκοπούνται και άλλοι, κάποιοι από αυτούς ίσως να ενταχθούν στο δημοσιογραφικό δυναμικό του μετά το τέλος του έτους και εν πάσει περιπτώσει όταν λήξη η ισχύ των συμβατικών υποχρεώσεων τους με άλλα ραδιόφωνα.

Στο σταθμό θα ενταχθεί και η Νίκη Λυμπεράκη που τώρα κάνει εκπομπή στο Παραπολιτικά FM. Εκπομπές θα έχουν η Δώρα Αναγνωστοπούλου, Αναστασία Γιάμαλη, Ράνια Τζίμα, μεταξύ άλλων, και σε γενικές γραμμές το μικρόφωνο του σταθμού θα «ανοίξει» σε δημοσιογραφικές φωνές των Μέσων της Alter Ego Media, όπως για παράδειγμα ο Γιώργος Παπαχρήστος και η Τζίνα Μοσχολιού.

Η στελέχωση του ραδιοσταθμού έχει ξεκινήσει και μέλημα αυτό του καιρού είναι να σχηματιστεί μηχανισμός που θα «τρέξει» το εγχείρημα διαφόρων ειδικοτήτων- σύνταξη, παραγωγή, ηχητικά κλπ.

Λέγεται ότι ο υπό δημιουργία σταθμό κάνει δυναμικές κινήσεις στην ραδιοφωνική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό είναι πολύ κοντά στο να προσθέσει στο δυναμικό του τον Γιώργο Χουδαλάκη.

Στο μεταξύ έχει ανατεθεί σε εταιρεία συμβούλων επικοινωνίας έρευνα για τον διακριτό τίτλο του ραδιοσταθμού που θα εκπέμπει στη συχνότητα των 104,6, στη θέση του πρώην My Radio, και θα εμπεριέχει τη λέξη «Mega». Αν θα λέγεται Mega Radio ή Mega News Radio ή Mega fm θα φανεί.

Ετοιμάζονται να γίνουν… Νότιοι από φθινόπωρο

Ανακατεύθυνση προορισμού του περιεχομένου που δημιουργών ετοιμάζονται να κάνουν, τυπικά από το φθινόπωρο, Σταύρος Θεοδωράκης και Άκης Πετρετζίκης, χωρίς να είναι συνεννοημένοι.

Ο Θεοδωράκης, ο οποίος ενημέρωσε μέσω σόσιαλ μίντια ότι ολοκλήρωσε τη συνεργασία με τον Alpha, την προηγούμενη εβδομάδα, κατευθύνεται στον ΣΚΑΪ, μεταδίδουν παρατηρητές- δορυφόροι του πολυμεσικού οργανισμού με θέα τον Φαληρικό όρμο.

Ίδιο προορισμό έχει βάλει στο επαγγελματικό GPS του και ο Άκης Πετρετζίκης, λένε άνθρωποι της τηλεοπτικής πιάτσας μετά βεβαιότητας που είναι σε θέση να γνωρίζουν. Οι επίσημες ανακοινώσεις θα αποτελέσουν το τυπικό διαδικαστικό της ενσωμάτωσης τους.

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