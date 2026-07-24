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24.07.2026 14:39

ΣΚΑΪ: Δύο δικηγόροι, ένα επίθετο, ένα μπάχαλο στη σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα»

24.07.2026 14:39
skai_dikigoroi

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«Μία συνωνυμία, δύο διπλανά δικηγορικά γραφεία, μία κόντρα γεμάτη πάθος, ιδιαίτερες υποθέσεις και δυνατές συγκινήσεις». Αυτά και άλλα πολλά θα δούμε στη νέα καθημερινή σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», δίνει το πλαίσιο ο ΣΚΑΪ για τη δεύτερη πρόταση μυθοπλασίας του της σεζόν 2026/2027, με ανάρτηση σα σοσιαλ μίντια.

Το πρωταγωνιστικό δίδυμο, Ειρήνη Τάσσου και Μάριος Μαριολάς, απαθανατίστηκαν με την κλακέτα των γυρισμάτων ως δικηγόροι Αντώνιος Μωραΐτης και Κλεοπάτρα Μωραΐτη με τα γραφεία τους-αίφνης-δίπλα- δίπλα. Τυπικά τους «χωρίζει» ένας τοίχος αλλά στην ουσία πολλά περισσότερα. Εκείνος, λάτρης της τάξης, του προγράμματος και των αυστηρών κανόνων. Εκείνη, παρορμητική, ευρηματική και ικανή να ανατρέψει κάθε λογική.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 15:08
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