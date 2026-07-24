Πύρινος εφιάλτης στην Ισπανία: Εκτός ελέγχου οι φωτιές γύρω από τη Μαδρίτη, εκκενώσεις περιοχών – Δραματική η κατάσταση και στη Γαλλία

Takeaways by to pontiki AI Η Ισπανία και η Γαλλία πλήττονται από εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες τροφοδοτούνται από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους.

Οι αρχές των δύο χωρών κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προχωρώντας στην εκκένωση χιλιάδων πολιτών από τις πληγείσες περιοχές για λόγους ασφαλείας.

Η Ισπανία ενεργοποίησε τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα στέλνοντας δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, το έργο τους παραμένει εξαιρετικά δύσκολο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που ευνοούν την εξάπλωση των μετώπων.

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Η Ευρώπη φλέγεται από τη Ισπανία έως τη Γαλλία, κάνοντας στάχτη χιλιάδες στρέμματα και προκαλώντας την εκκένωση δεκάδων περιοχών, οδηγώντας τις αρχές να ζητήσουν συνδρομή από την ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πύρινη λαίλαπα, που σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ανέμους δεν έχει σταματημό.

Δύο από τις τρεις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στα δυτικά της Μαδρίτης «τείνουν να ενωθούν» σχηματίζοντας ένα ενιαίο μέτωπο, προειδοποίησε σήμερα ο νομάρχης της περιοχής, προσθέτοντας ότι η φωτιά, που έχει οδηγήσει στην απομάκρυνση 10.000 ανθρώπων, είναι «εκτός ελέγχου».

«Οι δύο πυρκαγιές, αυτής του Σαν Μαρτίν και αυτή της Βίγια δελ Πράδο, τείνουν να ενωθούν και να σχηματίσουν ένα ενιαίο μέτωπο που προχωρά προς την κατεύθυνση του Νάβας ντελ Ρέι», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Φρανθίσκο Μαρτίν, προσθέτοντας ότι και άλλα χωριά της περιοχής είναι στη διαδικασία εκκένωσης.

Des #feux difficiles à maîtriser se situent à seulement 100 kilomètres de #Madrid, capitale de l'#Espagne 🇪🇸.



➡️ Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence nationale, alors que d'autres #incendies ravagent également le pays pic.twitter.com/wj0PEIgxH2 — FRANCE 24 Français (@France24_fr) July 24, 2026

Τουλάχιστον 19.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στην περιφέρεια της Μαδρίτης εξαιτίας της «χειρότερης πυρκαγιάς στην ιστορία» της περιοχής, που έχει ήδη κάψει 60.000 στρέμματα, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Κοινότητας της Μαδρίτης Ισαβέλ Ντίαθ Αγιούσο. «Για μια περιφέρεια όπως αυτή, με τόσο μεγάλη συγκέντρωση κατοικιών και πληθυσμού, είναι καταστροφή», δήλωσε η ίδια σε δημοσιογράφους. «Δεν έχουμε δει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο».

Los incendios obligan al desalojo de viviendas y residencias de ancianos https://t.co/nmY7AbQ9jK pic.twitter.com/KUWD7rAqzA July 24, 2026

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα δήλωσε ότι ο «πρωταρχικός στόχος σήμερα το πρωί είναι να αποφευχθεί να ενωθούν οι πυρκαγιές»

Αλλά οι καιρικές συνθήκες περιπλέκουν το έργο των πυροσβεστών και των δυνάμεων του στρατού που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες, σύμφωνα με εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από πολιτοφυλακή.

«Αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη κατάσταση» λόγω των καιρικών συνθηκών, όπως «ριπές ανέμου που ξεπερνούν τα 50 χλμ/ώρα», χαμηλό επίπεδο υγρασίας και υψηλές θερμοκρασίες, δήλωσε ο Γκράντε-Μαρλάσκα, στη διάρκεια επίσκεψής του σε κέντρο συντονισμού που συστήθηκε στο χωριό Θενιθιέντος, κοντά στη Μαδρίτη.

Οι τρεις άλλες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει κοντά σε χωριά σε απόσταση περίπου 70 χλμ δυτικά του κέντρου της πρωτεύουσας, στην περιφέρεια της Μαδρίτης, έχουν κάψει περίπου 30.000 στρέμματα, πρόσθεσε.

Οι κάτοικοι αρκετών χωριών αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και νέες κοινότητες έρχονται να προστεθούν στον κατάλογο των περιοχών που απειλούνται σήμερα από την πυρκαγιά.

Στο Νάβας δελ Ρέι, σε απόσταση περίπου 15 χλμ από το Σαν Μαρτίν δε Βαλδειγκλέσιας, ο καπνός γέμισε τον ουρανό, όπου μετά βίας φαινόταν ο ήλιος, και η στάχτη κάλυπτε τα πάντα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στους δρόμους κινούνται πλέον μόνο πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα και η πολιτοφυλακή διεξάγει ελέγχους για να αποτρέψει οχήματα που δεν έχουν σχετική άδεια να πλησιάσουν το μέτωπο.

Στη γειτονική περιφέρεια της Καστίγια- ι -Λεόν, περισσότερα από 90.000 στρέμματα έχουν ήδη καεί στην πυρκαγιά που μαίνεται στην επαρχία Αβίλα.

🚨🇪🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Update: Additional terrifying video

out of Tiemblo Avila Spain I don’t ever remember having this many forest fires burning around the world🌎🔥 pic.twitter.com/7LCGlM0sgu — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) July 23, 2026

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιφέρεια της Μαδρίτης

«Σχεδόν το σύνολο του εδάφους της Κοινότητας της Μαδρίτης βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό ή ακραίο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών», προειδοποίησε μέσω Χ η νομαρχία, καλώντας τον πληθυσμό να λάβει επιπλέον προληπτικά μέτρα προκειμένου να μην εμφανιστούν άλλες εστίες.

Η Ισπανία ζήτησε ενίσχυση εναέριων μέσων ενεργοποιώντας τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Βρυξέλλες δήλωσαν ότι αποστέλλουν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη.

At least 10,000 people have been evacuated following wildfires in the central region of Madrid. Authorities said on Friday that two major blazes were “out of control”.



Spain has been struggling to contain deadly fires amid soaring summer temperatures in Europe. pic.twitter.com/zzszAPESrm — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 24, 2026

Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, η κυβέρνηση κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Αβίλα, κοντά στην πρωτεύουσα, κάτι που επιτρέπει στις κρατικές υπηρεσίες να ενεργοποιήσουν περισσότερους πόρους και μέσα για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

📹Columnas de humo y fuego tras incendio forestal en Pelayos de la Presa Madrid pic.twitter.com/VBcLiOQziL — SANA en Español (@Agencia_Sana) July 24, 2026

Τις τελευταίες ημέρες, πολυάριθμες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στην Ισπανία, που τροφοδοτούνται από το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Εξαπλώνονται πολύ γρήγορα, κυρίως σε ακατοίκητες περιοχές.

More than 10,000 people have had to evacuate from wildfire areas near Madrid and Avila as the Spanish government declared a national emergency. Authorities said it was the first such declaration linked to a wildfire https://t.co/R2LEPGVc8Z pic.twitter.com/Vl38PI28uC — Reuters (@Reuters) July 24, 2026

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά βρίσκεται στην άλλη πλευρά της Μαδρίτης, στην επαρχία Γκουανταλαχάρα, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων βορείως της πρωτεύουσας, και έχει κάψει 320.000 στρέμματα σε μία εβδομάδα.

Οι αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι η έντασή της έχει μειωθεί και ο στρατός αποσύρεται από την περιοχή, παρόλο που η πυρκαγιά δεν έχει ακόμα κατασβεστεί ούτε έχει επισήμως τεθεί υπό έλεγχο.

Αυτή η δασική πυρκαγιά, που θεωρήθηκε η μεγαλύτερη από την αρχή της χρονιάς στην Ισπανία, υποβαθμίστηκε στο «επίπεδο 1» όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της περιφέρειας Καστίγια-Λα Μάντσα, ο Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, σε ανάρτηση στο Χ, ύστερα από έκτακτη σύσκεψη.

Spain has declared a state of emergency as wildfires continue to spread.



Follow: https://t.co/7Dg3b41hTx pic.twitter.com/TuEF2F9S6x — PressTV Extra (@PresstvExtra) July 24, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, αυτό σημαίνει ότι οι περιφερειακές αρχές, που είναι αρμόδιες για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στην Ισπανία, δεν έχουν πλέον ανάγκη από την πρόσθετη βοήθεια του κεντρικού κράτους στη Μαδρίτη.

Δύο αεροσκάφη στέλνει στην Ισπανία η Ελλάδα

Με δύο αεροσκάφη CL-415 θα συνδράμει η Ελλάδα την Ισπανία για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της Ισπανίας για συνδρομή στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών, προσφέροντας δύο αεροσκάφη CL-415 με την ισπανική πλευρά να έχει ήδη αποδεχθεί την ελληνική προσφορά.

Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία οριστικοποίησης των επιχειρησιακών λεπτομερειών της αποστολής. Σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό, τα αεροσκάφη θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, ενώ προβλεπόμενο πεδίο επιχειρήσεων είναι η περιοχή του Τολέδο.

Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το ΥΠΚΚΠΠ, αξιολογούνται τα επικρατούντα καιρικά φαινόμενα της διαδρομής μετάβασης, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τον χρόνο και τον τρόπο ανάπτυξης των εναέριων μέσων.

Γαλλία: Χιλιάδες εκκενώσεις – Βοήθεια από ΕΕ ζητά ο Μακρόν

Στη Γαλλία, οι Αρχές έδωσαν εντολή για την πλήρη εκκένωση της χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς τουριστικού προορισμού δυτικά του Μπορντό, με εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρύνονται ακόμη και με πλοιάρια μέσω του κόλπου του Αρκασόν.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νινιέζ, περίπου 40.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία εκκένωσης, ενώ η τοπική νομάρχης Σοφί Μπροκά χαρακτήρισε τη φωτιά στη Ζιρόντ ως μια «πυρκαγιά XXL».

French authorities have ordered the total evacuation of the Cap Ferret peninsula, as wildfires across Europe continue to rage.



Wildfires are becoming more frequent, more intense and lasting longer, particularly in Europe due to climate change. pic.twitter.com/upkWpC97pw — Channel 4 News (@Channel4News) July 24, 2026

Οι πυρκαγιές, που ξέσπασαν την Τρίτη, έχουν ήδη καταστρέψει περίπου 10.000 εκτάρια δασικής έκτασης. Μέχρι στιγμής έχουν καεί 53 κατοικίες και ένα κάμπινγκ, ενώ, σύμφωνα με τις Αρχές, χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστών σώθηκαν περίπου 2.000 σπίτια.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε τις τελευταίες ώρες, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, οδηγώντας τις Αρχές στην εκκένωση και της πόλης Αρές.

Incendie en Gironde: "Le feu est à proximité des habitations", témoigne le maire d'Arès pic.twitter.com/iwuya47rTx — BFM (@BFMTV) July 24, 2026





Την ίδια ώρα, δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Λαντ, κοντά στην πόλη Μπισκαρός, ανάγκασε περισσότερους από 23.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν σπίτια, κάμπινγκ, γηροκομείο και θερινή κατασκήνωση.

FRANCE



Government orders evacuation of Cap Ferret peninsula as thousands flee wildfires



Thousands of people have been forced to flee parts of south-west France amid worsening wildfires that prompt authorities to order people to evacuate from the Cap Ferret peninsula along the… pic.twitter.com/Li2XhQToDB — Grouse Beater (@Grouse_Beater) July 24, 2026

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η φωτιά δεν πρόκειται να τεθεί υπό έλεγχο άμεσα, καθώς οι άνεμοι φτάνουν τα 50 χλμ./ώρα και η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 36 και 37 βαθμών Κελσίου.

Another day of raging fires and massive smoke plumes in southwestern France. pic.twitter.com/Ft87XRCgnP — Nahel Belgherze (@WxNB_) July 24, 2026





Από την έναρξη των πυρκαγιών έχουν χάσει τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούσαν κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό.

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