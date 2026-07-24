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24.07.2026 09:58

Ιρανικά αντίποινα σε Μπαχρέιν και Ιορδανία – Χτύπησε αμερικανικές βάσεις (video)

24.07.2026 09:58
iran army

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Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε σήμερα (24/7) το πρωί στο Μπαχρέιν, λίγη ώρα μετά την ενεργοποίηση των σειρήνων της αεράμυνας, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη φρασεολογία του, το υπουργείο Εσωτερικών στη Μανάμα ανέφερε μέσω X πως «ήχησε η σειρήνα» και συνέστησε «στους πολίτες και στους κατοίκους να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία».

Ο στρατός του Ιράν έκανε γνωστό σήμερα ότι έπληξε με drones εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία, σε ανταπόδοση για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στην επικράτειά του για 13η συνεχόμενη νύχτα.

«Το πρωί, drones στοχοποίησαν δεξαμενές καυσίμων, μεγάλες αποθήκες υλικού, υπόστεγα και στρατόπεδα των δυνάμεων του αμερικανικού τρομοκρατικού στρατού στην αεροπορική βάση του σεΐχη Ίσα στο Μπαχρέιν», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του που αναμεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Ο ιρανικός στρατός ανέφερε στην ίδια ανακοίνωση ότι επιτέθηκε με drones μιας κατεύθυνσης εναντίον αμερικανικών θέσεων στην Ιορδανία, στοχοποιώντας «υπόστεγα αεροσκαφών, αεροναυτικής συντήρησης και στρατώνες» στη βάση Αλ Αζράκ.

Η Ιορδανία δεν έχει ανακοινώσει κάτι για επιδρομή του Ιράν ως αυτή την ώρα.

Η Ισλαμική Δημοκρατία διαμηνύει πως θεωρεί θεμιτό στόχο κάθε εγκατάσταση στη Μέση Ανατολή που τίθεται στη διάθεση του στρατού των ΗΠΑ για να πλήξει το έδαφός του.

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