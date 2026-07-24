ΗΠΑ: Ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον πατέρα του με μπαστούνι του μπέιζμπολ – Νεκρός από αστυνομικά πυρά ο δράστης, βίντεο σοκ (video)

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Στη δημοσιότητα δόθηκαν την Τρίτη βίντεο από την «επέμβαση» αστυνομικού στο Μέριντεν του Κονέκτικατ των ΗΠΑ, την ώρα που ένας 38χρονος σε αμόκ χτυπούσε με μανία τον πατέρα του με ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ έξω από το σπίτι τους.

Σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Γενικού Επιθεωρητή της πολιτείας, ο αστυνομικός που άνοιξε πυρ ήταν ο Άντονι Οφιαέλι. Ο άνδρας που πυροβολήθηκε αναγνωρίστηκε ως ο 38χρονος Ρόμπερτ Τζένκινς Γ΄, ενώ το θύμα της δολοφονικής επίθεσης ήταν ο 69χρονος πατέρας του, Ρόμπερτ Τζένκινς Τζούνιορ.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το πρωί της Κυριακής, έξω από μονοκατοικία σε κατοικημένη περιοχή της πόλης. Αρκετοί πολίτες κάλεσαν την Άμεση Δράση, αναφέροντας ότι ήταν σε εξέλιξη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και ότι ο δράστης κρατούσε όπλο.

🚨 Meriden, CT tragedy (July 19, 2026):

Two men are dead after a son allegedly beat his father to death with a baseball bat on Sagamore Road. Responding Officer Anthony Offiaeli arrived, ordered the suspect (Robert Lee Jenkins III, 38) to drop the bat multiple times, then fired… — The Globe & News (@TheGlobeNewt) July 23, 2026

Ο αστυνομικός Άντονι Οφιαέλι ήταν ο πρώτος που έφτασε στο σημείο. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, αντίκρισε τον 38χρονο να χτυπά επανειλημμένα με το μπαστούνι στο κεφάλι έναν άνδρα, ο οποίος βρισκόταν ακίνητος στο γρασίδι μπροστά από το σπίτι.

Ο αστυνομικός τού ζήτησε τέσσερις φορές να αφήσει το μπαστούνι, ωστόσο εκείνος αγνόησε τις εντολές και συνέχισε να χτυπά το θύμα. Τότε ο Οφιαέλι πυροβόλησε επανειλημμένα εναντίον του.

Τα πλάνα από την κάμερα σώματος και την κάμερα του περιπολικού δείχνουν τον αστυνομικό να πλησιάζει με το όπλο στραμμένο προς τον 38χρονο και να του φωνάζει να πετάξει το μπαστούνι. Ο Τζένκινς Γ΄ φαίνεται αρχικά να στρέφεται προς το μέρος του και να σηκώνει τα χέρια του, όμως στη συνέχεια συνεχίζει την επίθεση.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο αστυνομικός άρχισε να πυροβολεί περίπου 14 δευτερόλεπτα αφού βγήκε από το περιπολικό, ρίχνοντας τουλάχιστον 18 σφαίρες, πολλές από τις οποίες δεν βρήκαν τον στόχο. Ο 38χρονος κατέρρευσε στο έδαφος.

Ο 69χρονος πατέρας του διαπιστώθηκε νεκρός στο σημείο, ενώ ο Ρόμπερτ Τζένκινς Γ΄ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χάρτφορντ, όπου υπέκυψε στα τραύματά του στις 11:30 το βράδυ.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 38χρονος πέθανε από πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς στον κορμό, ενώ ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε ανθρωποκτονία. Ο πατέρας του υπέκυψε σε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από αμβλύ αντικείμενο.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο αστυνομικός έχει τεθεί σε διοικητική άδεια, όπως συνήθως συμβαίνει σε περιστατικά πυροβολισμών με εμπλοκή αστυνομικών.

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