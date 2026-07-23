Επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Άστον ο Χρήστος Μεγάλου: Η επιστροφή μου για αυτή την τιμή είναι ιδιαίτερα σημαντική

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Επίτιμος διδάκτορας στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Άστον ανακηρύχθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου.

Ο κ. Μεγάλου, ο οποίος είχε λάβει τον μεταπτυχιακό του τίτλο σπουδών (ΜΒΑ) στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του Μπέρμιγχαμ το 1982, επέστρεψε στην alma mater του για να τιμηθεί με τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Doctorate in Business Administration – honoris causa) στο πλαίσιο της φετινής τελετής αποφοίτησης του πανεπιστημίου και δεν έκρυψε την χαρά αλλά και τη συγκίνησή του για την τιμή αυτή.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που έλαβα τιμητική διάκριση από το Πανεπιστήμιο που μου απένειμε τον τίτλο σπουδών MBA. Απόλαυσα την επίσκεψή μου στην πανεπιστημιούπολη και τη συμμετοχή μου σε μία από τις φετινές τελετές αποφοίτησης», δήλωσε ο κ. Μεγάλου, προσθέτοντας ότι «η επιστροφή μου στο Άστον για να λάβω αυτή την τιμή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εκεί διαμορφώθηκαν για πρώτη φορά πολλές από τις αρχές που καθοδήγησαν την καριέρα μου. Κάθε στάδιο του ταξιδιού μου έχει ενισχύσει την ίδια πεποίθηση: η διαρκής επιτυχία βασίζεται στην υπευθυνότητα, την ανθεκτικότητα και την ακεραιότητα. Αυτή την αναγνώριση μοιράζομαι με την οικογένειά μου, η οποία υπήρξε μια συνεχής πηγή υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου. Ευχαριστώ το Πανεπιστήμιο του Άστον και όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό το ταξίδι».

Το πανεπιστήμιο του Άστον σημειώνει ότι ο κ. Μεγάλου, εκτός από τη θέση του στην Τράπεζα Πειραιώς, είναι επίσης μη εκτελεστικός πρόεδρος της θυγατρικής της Piraeus online, Snappi, και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών από το 2025. Προηγουμένως, ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Ergasias και πέρασε πάνω από 16 χρόνια στην Credit Suisse στο Λονδίνο, ενώ έχει εργαστεί σε εξέχουσες ηγετικές θέσεις σε ελληνοβρετανικούς επιχειρηματικούς οργανισμούς και είναι Διακεκριμένο Μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας.

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