Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Βοιωτία

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Άγιος Θωμάς στην Τανάγρα Βοιωτίας.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 και οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την περιορίσουν μέσα σε 30 λεπτά, χωρίς να υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.
Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.
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