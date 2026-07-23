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23.07.2026 14:07

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Βοιωτία

23.07.2026 14:07
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Άγιος Θωμάς στην Τανάγρα Βοιωτίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 και οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την περιορίσουν μέσα σε 30 λεπτά, χωρίς να υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.

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