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23.07.2026 13:10

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δερβένι στη Θεσσαλονίκη (video)

23.07.2026 13:10
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Οριοθετήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (23/7) η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή του Δερβενίου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς.

Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική δασική κοντά στο «Περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου», στα όρια των Δήμων Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, ενώ η Πυροσβεστική κλήθηκε για την κατάσβεσή της στις 09:00.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Προηγουμένως είχε «ηχήσει» και το 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Επί τόπου επιχείρησαν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από την Μολδαβία (12 πυροσβέστες με 3 οχήματα).

Ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποίησαν περιοδικά 10 εναέρια μέσα, 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέδραμαν εθελοντές καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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