Μαρινάκης καλύπτει Γεωργιάδη, «αδειάζει» Βλάχο

Takeaways by to pontiki AI Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρείχε πλήρη στήριξη στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, απορρίπτοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για παραίτησή του μετά τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά.

Μαρινάκης τόνισε ότι η Δικαιοσύνη έχει αποφανθεί σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ως προσπάθεια αναβίωσης παλαιότερων σκευωριών.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε στον βουλευτή Γιώργο Βλάχο για το θέμα των «σπιτιών ανακύκλωσης», παραπέμποντας στις προηγούμενες απαντήσεις που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

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Πλήρη κάλυψη στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, παρείχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μετά τις χθεσινές καταγγελίες του Μάριου Σαλμά σε βάρος του.

Ερωτηθείς σχετικά – και καθώς η αντιπολίτευση ζητά την παραίτησή του – ο Παύλος Μαρινάκης είπε για τον υπουργό Υγείας ότι «προφανώς παραμένει στη θέση του κανονικά. Ειδικά για αυτή την υπόθεση, όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων, μόνο και μόνο γιατί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, επί των ημερών της οποίας λειτουργούσαν παραυπουργεία Δικαιοσύνης, ήθελε να κλείσει τους πολιτικούς της αντιπάλους στη φυλακή; Η Δικαιοσύνη απεφάνθη. Η σκευωρία κατέρρευσε. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο».

«Ο υπουργός Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, απάντησε και μάλιστα δεν έμεινε εκεί. Δεν έχει μείνει εκεί. Θα απαντήσει και ο κ. Σαλμάς και θα πει ό,τι είναι να πει περαιτέρω ο Γεωργιάδης στη Δικαιοσύνη για όσα του έχει καταμαρτυρήσει. Αναφερόμαστε λοιπόν πλήρως στην απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη και βέβαια στην ετυμηγορία της Δικαιοσύνης, η οποία ήταν ξεκάθαρη και κατέρρευσε -το ξαναλέω- με αυτόν τον τρόπο εκείνη η γνωστή σκευωρία», τόνισε ο Π. Μαρινάκης.

Ωστόσο, ιδιαίτερα δηκτικός εμφανίστηκε και έναντι του Γιώργου Βλάχου, ο οποίος κατέθεσε χθες ερώτηση προς τον πρωθυπουργό και αίτηση κατάθεσης εγγράφων για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», θέμα που φαίνεται ότι εξετάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Έχω μπροστά μου τρεις απαντήσεις που έχει δώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα τελευταία δύο χρόνια σε επίκαιρες ερωτήσεις για το ίδιο θέμα, άρα απαντήθηκαν αρμοδίως στην Βουλή. Υπάρχει η επίκαιρη 1392/ 16.9.2024 του κυρίου Φάμελλου που την απάντησε ο τότε Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σκυλακάκης.

Η επίκαιρη 165/ 31.10.2025 του κυρίου Ζαμπάρα, που την απάντησε ο νυν υφυπουργός στις 10.11.2026 ο κ. Τσάφος και άλλη μία επίκαιρη η 882/ 12. 05. 2026 του κυρίου Βλάχου πάλι, που την απάντησε πάλι ο κ. Τσάφος, ο εν ενεργεία Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αναφέρομαι, λοιπόν, πλήρως στις απαντήσεις του κυρίου Σκυλακάκη και του κ. Τσάφου, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου», είπε, οπότε ο βουλευτής της ΝΔ μάλλον μάταια θα περιμένει απάντηση.

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