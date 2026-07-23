Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν για τις επιθέσεις των Χούθι – Τι είπε για την πυρηνική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, μετά τις αντιδράσεις

Takeaways by to pontiki AI Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τους Χούθι ως πληρεξούσιους του Ιράν μετά την επίθεση της οργάνωσης εναντίον δύο σαουδαραβικών πλοίων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και στους Χούθι σε περίπτωση νέων επιθέσεων.

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η έγκριση της πυρηνικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας εξαρτάται από την ένταξη του Ριάντ στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Η συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας αφορά αποκλειστικά μη στρατιωτικές χρήσεις ενέργειας και απαγορεύει ρητά τον εμπλουτισμό πυρηνικού υλικού.

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Ως πληρεξούσιους της Τεχεράνης θεωρεί ο Ντόναλντ Τραμπ τους Χούθι, μετά το χτύπημα που δέχθηκαν δύο σαουδαραβικά πλοία το βράδυ της Τρίτης και προειδοποίησε το Ιράν ότι θα το θεωρήσει υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση της οργάνωσης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υπενθύμισε ότι πριν από έναν χρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά των Χούθι εξαιτίας των επιθέσεών τους σε εμπορικά πλοία. Όπως είπε, έκτοτε -και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν- οι Χούθι είχαν επιδείξει «πολύ υπεύθυνη στάση».

«Δυστυχώς, τώρα ξεκινούν ξανά, πυροβολώντας χθες το βράδυ εναντίον δύο σαουδαραβικών πλοίων», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι, εάν επαναληφθούν τέτοιες επιθέσεις, «οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν», υποστηρίζοντας ότι οι Χούθι λειτουργούν ως πληρεξούσιοι της Τεχεράνης.

«Θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και, φυσικά, στους ίδιους τους Χούθι» προειδοποίησε ο Τραμπ.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Πριν από έναν χρόνο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επιτέθηκαν με πολύ μεγάλη ισχύ στους Χούθι, εξαιτίας των παρεμβάσεών τους στο εμπόριο και τις εμπορικές μεταφορές, καθώς πυροβολούσαν εναντίον πλοίων. Από τότε, και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσής μας με το Ιράν, ενήργησαν με πολύ υπεύθυνο τρόπο.

Δυστυχώς, τώρα αρχίζουν ξανά, πυροβολώντας χθες το βράδυ εναντίον δύο σαουδαραβικών πλοίων.

Ας θεωρηθεί αυτή η ανάρτηση στο TRUTH ως δήλωση ότι, αν το ξανακάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν, καθώς οι Χούθι είναι πληρεξούσιοι του Ιράν, και θα επιβληθεί σκληρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και, φυσικά, στους ίδιους τους Χούθι, από τους οποίους είμαι πολύ απογοητευμένος, καθώς μέχρι τώρα είχαν ενεργήσει με πολύ επαγγελματικό και έξυπνο τρόπο.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Τραμπ: Η ένταξη του Ριάντ στις Συμφωνίες του Αβραάμ είναι μεταξύ των όρων για την πυρηνική συμφωνία ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας

Νωρίτερα, ο, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η πυρηνική συμφωνία μεταξύ του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας και της Σαουδικής Αραβίας μπορεί να εγκριθεί, υπό την προϋπόθεση ότι το Ριάντ θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι η συμφωνία αφορά αποκλειστικά μη στρατιωτικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας και δεν θα επιτρέπεται ο εμπλουτισμός πυρηνικού υλικού.

«Η συμφωνία πολιτικής πυρηνικής συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας, η οποία αφορά μόνο μη στρατιωτικές χρήσεις , όπως εκείνες που διαθέτουν ήδη το Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες, θα εγκριθεί, αλλά εξαρτάται απολύτως από την ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις ιδιαίτερα επιτυχημένες και αξιοσέβαστες Συμφωνίες του Αβραάμ», ανέφερε.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ γίνεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν την ανάπτυξη προγράμματος πυρηνικής ενέργειας για ειρηνική χρήση στην Σαουδική Αραβία, προκαλώντας ανησυχίες ότι θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών στην περιοχή.

Νωρίτερα, το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον κατέληξε σε μια ιστορική συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας διάρκειας 30 ετών με τη Σαουδική Αραβία, αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σημειώνεται ότι η πάγια θέση της Σαουδικής Αραβίας είναι ότι δεν θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ, εάν δεν υπάρξει συμφωνία πάνω σε έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ υπογράφηκαν το 2020 υπό την αιγίδα του Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία και οδήγησαν στην εξομάλυνση των οικονομικών, εμπορικών και αμυντικών σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και τριών αραβικών χωρών: των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και του Μαρόκου.

Μέχρι τότε, από τα 22 μέλη του Αραβικού Συνδέσμου, μόνο η Αίγυπτος και η Ιορδανία διατηρούσαν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ βάσει ειρηνευτικών συμφωνιών.

Έκτοτε, η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των Συμφωνιών του Αβραάμ. Ο Τραμπ προέτρεψε πρόσφατα το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία να προσχωρήσουν σε αυτές.

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