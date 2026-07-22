Η Σαουδική Αραβία βάζει πλώρη για πυρηνικά με τις ευλογίες Τραμπ – Προς Κογκρέσο το mega deal ΗΠΑ – Ριάντ, χωρίς δικλείδες ασφαλείας

Takeaways by to pontiki AI Ο Πρόεδρος Τραμπ ενέκρινε μια τριακονταετή συμφωνία για την ανάπτυξη μη στρατιωτικού πυρηνικού προγράμματος στη Σαουδική Αραβία με τη συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών.

Η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα κατασκευής εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου από τις ΗΠΑ, κατόπιν κοινής μελέτης, με στόχο τον έλεγχο της τεχνολογίας και την αποτροπή στρατιωτικής χρήσης.

Το πρόγραμμα ενισχύει τον ρόλο των αμερικανικών επιχειρήσεων στην περιοχή, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι διασφαλίσεις θα εμποδίσουν την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Πολλοί νομοθέτες εκφράζουν ωστόσο ανησυχίες για τους κινδύνους πυρηνικής διάδοσης στη Μέση Ανατολή, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για ειρηνικούς σκοπούς.

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Ο Πρόεδρος Τραμπ ενέκρινε επίσημα μια ιστορική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, η οποία θα παράσχει στη χώρα ένα μη στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα και ενδεχομένως θα ανοίξει την πόρτα για εμπλουτισμό ουρανίου στην επικράτεια του βασιλείου, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης, τους οποίους επικαλείται η Wall Street Journal σε δημοσίευμά της.

Η νέα συμφωνία, η οποία θα διαρκέσει 30 χρόνια, εκτιμάται ότι αξίζει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Έχει σχεδιαστεί για να δώσει στις αμερικανικές εταιρείες κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της πυρηνικής υποδομής της Σαουδικής Αραβίας, αποκλείοντας παράλληλα άλλους ξένους ανταγωνιστές.

Μια βασική διάταξη της νέας συμφωνίας θα προβλέπει την κατασκευή εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στη Σαουδική Αραβία από τις αμερικανικές εταιρείες, εάν μια κοινή μελέτη ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας κρίνει ότι ένα τέτοιο βήμα θα ήταν δικαιολογημένο.

President Trump has formally approved a landmark agreement with Saudi Arabia that will provide the country with a civilian nuclear program and potentially open the door to uranium enrichment in the kingdom’s territory, according to U.S. officials. https://t.co/B6QUmxVVpw — The Wall Street Journal (@WSJ) July 22, 2026

Αυτή η διάταξη θα έδινε στις ΗΠΑ επιρροή στο πυρηνικό πρόγραμμα της Σαουδικής Αραβίας και, όπως υποστηρίζουν αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, έναν τρόπο να αποτραπεί η κακή χρήση του για στρατιωτικούς σκοπούς.

Ωστόσο, η συμφωνία, η οποία αναμένεται να υποβληθεί στο Κογκρέσο για αναθεώρηση τις επόμενες ημέρες, είναι βέβαιο ότι θα αποδειχθεί αμφιλεγόμενη μεταξύ πολλών νομοθετών που αντιτίθενται στην εξάπλωση της πυρηνικής τεχνολογίας στην ασταθή Μέση Ανατολή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριζαν ότι θα υπάρχουν εγγυήσεις που θα εμποδίσουν τη χρήση υλικών σε προγράμματα πυρηνικών όπλων, δήλωσαν δύο πηγές στο Reuters.

Οι πηγές αναφέρουν ότι η κυβέρνηση θα υποβάλει στο Κογκρέσο ένα έγγραφο γνωστό ως Συμφωνία 123, το οποίο υπέγραψαν ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ και ο Σαουδάραβας υπουργός Ενέργειας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν. Οι δύο υπέγραψαν πέρυσι στο Ριάντ μια προκαταρκτική συμφωνία.

🔊 Trump is giving Saudi Arabia the green light to develop a nuclear program, with no safeguards to prevent a weapon. Listen to @TimoGard on the Reuters World News podcast https://t.co/OgIcYac9HV pic.twitter.com/MtAVp64nPE July 22, 2026

Η συμφωνία θα είναι δύσκολο να μπλοκαριστεί από τους νομοθέτες, επειδή κάτι τέτοιο θα απαιτούσε κοινό ψήφισμα και πλειοψηφία δύο τρίτων εάν ήταν απαραίτητο για να παρακαμφθεί ένα πιθανό προεδρικό βέτο.

Ο Τραμπ έδωσε το πράσινο φως στη συμφωνία στα τέλη της περασμένης εβδομάδας και η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί την Τετάρτη από τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ο οποίος συζήτησε τη συμφωνία κατά τη διάρκεια του πρώτου του ταξιδιού στο εξωτερικό στην περιοχή τον Απρίλιο του 2025 με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, Πρίγκιπα Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν, ο οποίος θα υπογράψει επίσης τη συμφωνία.

«Η συμφωνία θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναζωογόνηση της πυρηνικής βιομηχανίας των ΗΠΑ, στην ενίσχυση των δεσμών ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας και στην άρνηση της Ρωσίας και της Κίνας να αναλάβουν στρατηγικά σημαντικό ρόλο στο πυρηνικό πρόγραμμα της Σαουδικής Αραβίας», δήλωσε ο Ρόμπερτ Άινχορν, πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος συμβούλευε τόσο τις Ρεπουμπλικανικές όσο και τις Δημοκρατικές κυβερνήσεις σε θέματα μη διάδοσης.

«Αλλά εκτός εάν περιέχει επαρκείς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού, θα μπορούσε να αυξήσει τους κινδύνους πυρηνικής διάδοσης στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής», πρόσθεσε ο Άινχορν.

Οι Σαουδάραβες αξιωματούχοι υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι η συμφωνία είναι απαραίτητη για να επιτρέψει στο βασίλειο να αναπτύξει μια πυρηνική βιομηχανία, η οποία θα αξιοποιούσε τα μη αποδεδειγμένα κοιτάσματα ουρανίου για να προσπαθήσει να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας. Αυτό θα απελευθέρωνε μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής πετρελαίου για εξαγωγή και θα ενίσχυε τα έσοδα.

Μπιν Σαλμάν: Αν το Ιράν φτιάξει πυρηνικό όπλο, θα ακολουθήσει και η Σαουδική Αραβία

Η Σαουδική Αραβία επιμένει ότι οι προθέσεις της είναι ειρηνικές, αν και ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο de facto ηγέτης της χώρας, δήλωσε το 2018 ότι εάν το Ιράν αναπτύξει ποτέ πυρηνικό όπλο, το έθνος του θα ακολουθήσει το παράδειγμά του.

Η Westinghouse Electric και ο αντιδραστήρας AP1000 της θα είναι μεταξύ των μεγαλύτερων ωφελούμενων της συμφωνίας. Ο αντιδραστήρας AP1000 παράγει περίπου 1.100 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας – αρκετό για να τροφοδοτήσει μια μεσαίου μεγέθους πόλη ή ένα μεγάλο κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Μια αυξανόμενη εστίαση από τους νομοθέτες θα είναι στο κατά πόσον οι διασφαλίσεις της συμφωνίας είναι επαρκείς για να κλείσουν την πόρτα στην ανάπτυξη ενός πιθανού πυρηνικού όπλου σε μια περίοδο πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, νέοι αντιδραστήρες ισχύος και άλλη πυρηνική τεχνολογία θα παρέχονται από αμερικανικές εταιρείες με δυνητικά δευτερεύοντα ρόλο για ορισμένους από τους ξένους προμηθευτές αυτών των εταιρειών.

Καθώς τα έργα για τους αντιδραστήρες προχωρούν, Αμερικανοί και Σαουδάραβες αξιωματούχοι θα διεξάγουν επίσης μια διετή μελέτη για να εξετάσουν την αξία του εμπλουτισμού για τη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον θα ήταν εμπορικά βιώσιμος ο εμπλουτισμός ουρανίου σε σαουδαραβικό έδαφος αντί να βασίζεται σε εισαγόμενα καύσιμα.

Εάν η μελέτη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο εγχώριος εμπλουτισμός είναι δικαιολογημένος, οι Αμερικανοί θα κατασκευάσουν την εγκατάσταση εμπλουτισμού βάσει μιας μυστικής συμφωνίας «μαύρου κουτιού» που θα απέκλειε τη μεταφορά ευαίσθητης τεχνολογίας εμπλουτισμού στο Ριάντ.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ λένε ότι ο αμερικανικός ρόλος θα απέκλειε την εκτροπή του εμπλουτισμένου ουρανίου για στρατιωτικούς σκοπούς και θα διασφάλιζε ότι το αναλωμένο καύσιμο από τον αντιδραστήρα δεν θα μπορούσε να επανεπεξεργαστεί για την κατασκευή βόμβας.

Εάν οι ΗΠΑ αντιταχθούν στη συνέχιση του εμπλουτισμού μετά τη μελέτη, το βασίλειο δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει εμπλουτισμό μόνο του ή με άλλον ξένο εταίρο για 10 χρόνια.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ λένε ότι ο κεντρικός ρόλος των ΗΠΑ στο πυρηνικό πρόγραμμα της Σαουδικής Αραβίας θα διασφάλιζε ότι ο εμπλουτισμός θα παραμείνει ειρηνικός.

Ωστόσο, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η παροχή στη Σαουδική Αραβία ενός πυρηνικού προγράμματος, ειδικά με δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή επανεπεξεργασίας πλουτωνίου, θα ενθάρρυνε την εξάπλωση της πυρηνικής τεχνολογίας στη Μέση Ανατολή. Σε αντίθεση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία έχει απορρίψει το λεγόμενο «χρυσό πρότυπο», μια δέσμευση να μην εμπλουτίζει ποτέ ουράνιο στη χώρα ή να επανεπεξεργάζεται το αναλωμένο καύσιμο από έναν αντιδραστήρα.

«Όπου πάει η Σαουδική Αραβία, έτσι πάει και η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και η Αίγυπτος. Η ιδέα ότι αυτό θα έχει αίσιο τέλος είναι παραπλανητική», δήλωσε ο Χένρι Σοκόλσκι, εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου Εκπαίδευσης για την Πολιτική Μη Διάδοσης.

Η συζήτηση γύρω από τη συμφωνία για τα πυρηνικά της Σαουδικής Αραβίας έχει επίσης οξυνθεί από μια διαμάχη για τις μελλοντικές επιθεωρήσεις.

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