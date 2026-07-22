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22.07.2026 15:35

Γιατί ο πόλεμος δεν κρίνεται μόνο στο πεδίο της μάχης

22.07.2026 15:35
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Παρά τα σημαντικά πλήγματα που έχουν καταφέρει οι ΗΠΑ σε κρίσιμες ιρανικές στρατιωτικές υποδομές, το συνολικό ισοζύγιο της σύγκρουσης παραμένει αβέβαιο και ολοένα πιο σύνθετο, ενώ όλα συγκλίνουν σε μια διαπίστωση: Οι στρατιωτικές επιτυχίες δεν αρκούν από μόνες τους για να καθορίσουν την έκβαση ενός πολέμου.

Όσο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, τόσο αυξάνεται το οικονομικό κόστος. Η αστάθεια στις διεθνείς αγορές ενέργειας, η αβεβαιότητα γύρω από τις θαλάσσιες εμπορικές οδούς και οι επιπτώσεις στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού αποτελούν πλέον βασικά στοιχεία της εξίσωσης. Οι συνέπειες δεν περιορίζονται στη Μέση Ανατολή ή στις δύο εμπλεκόμενες χώρες, αλλά επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις, αυξάνουν τις τιμές της ενέργειας και ενισχύουν τον πληθωρισμό σε πολλές οικονομίες.

Την ίδια στιγμή, ολοένα και περισσότεροι αναλυτές επισημαίνουν ότι η στρατιωτική υπεροχή δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε μια ξεκάθαρη πολιτική στρατηγική. Η απουσία ενός ορατού σχεδίου αποκλιμάκωσης ή μιας ρεαλιστικής διπλωματικής προοπτικής δημιουργεί τον φόβο ότι η σύγκρουση μπορεί να εξελιχθεί σε έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς, όπου κανείς δεν θα μπορεί να μιλήσει για πραγματικό νικητή. Η ιστορία έχει δείξει ότι ακόμη και οι ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις δυσκολεύονται να επιτύχουν διαρκή αποτελέσματα όταν δεν συνοδεύουν τις επιχειρήσεις τους με ένα σαφές πολιτικό σχέδιο για την επόμενη ημέρα.

Ίσως, λοιπόν, το σημαντικότερο συμπέρασμα που αναδεικνύεται, δεν αφορά το ποιος υπερισχύει στο πεδίο των επιχειρήσεων, αλλά το γεγονός ότι η σύγκρουση εισέρχεται σε μια φάση όπου οι οικονομικές, πολιτικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα από τις ίδιες τις στρατιωτικές εξελίξεις. Σε αυτό το πλαίσιο, ακόμη και μια ισχυρή στρατιωτική θέση μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής, εφόσον δεν συνοδεύεται από μια αξιόπιστη πολιτική λύση.

Ο πόλεμος, τελικά, δεν κρίνεται μόνο από τις νίκες στο πεδίο της μάχης. Κρίνεται από το αν μπορεί να οδηγήσει σε μια σταθερή ειρήνη. Και μέχρι στιγμής, αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο που εξακολουθεί να λείπει.

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