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22.07.2026 16:50

Χειροπέδες σε δύο 18χρονους για μολότοφ και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στη συγκέντρωση για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη

22.07.2026 16:50
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Τη δράση δύο εγκληματικών ομάδων, τα μέλη των οποίων είχαν προμηθευτεί και αποκρύψει αυτοσχέδιους εκρηκτικούς – εμπρηστικούς μηχανισμούς και βόμβες μολότοφ κατά τη συγκέντρωση της 28ης Φεβρουαρίου 2026 στο κέντρο της Αθήνας, για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, εξιχνίασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 20 Ιουλίου, δύο 18χρονοι και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 5 μέλη τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από πολύμηνη προανακριτική έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι οι επτά κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δύο ανεξάρτητες εγκληματικές ομάδες με διακριτούς ρόλους, όπως προπομπός, μεταφορέας και τσιλιαδόρος, και μεθοδολογία δράσης με σκοπό τη συμμετοχή τους σε επεισόδια κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης. Όπως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας, πρωινές και μεσημβρινές ώρες της 28-2-2026, οι 7 κατηγορούμενοι, συμμετέχοντας στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας για τα Τέμπη, μετέφεραν σε σακίδια πλάτης οκτώ αυτοσχέδιους εκρηκτικούς-εμπρηστικούς μηχανισμούς, 14 βόμβες μολότοφ και τέσσερις κροτίδες. Προκειμένου να αποφύγουν τους προληπτικούς αστυνομικούς ελέγχους, έκρυψαν τα σακίδια σε στοές και άλλα σημεία του κέντρου της Αθήνας, σχεδιάζοντας να επιστρέψουν αργότερα για να τα παραλάβουν. Ωστόσο, οι αστυνομικοί τα εντόπισαν και τα κατέσχεσαν εγκαίρως, πριν χρησιμοποιηθούν.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια των κατηγορουμένων, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά τη δράση τους, δύο σουγιάδες, μία σιδερογροθιά, μία πτυσσόμενη ράβδος και μία φωτοβολίδα. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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